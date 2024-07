Calciomercato Roma News/ Oggi arriva Enzo Le Fée! Dybala verso il rinnovo (8 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA: ECCO LE FÉE, IN USCITA KARSDORP

Entra nel vivo il calciomercato della Roma, che sta chiudendo l’affare Enzo Le Fée: l’accordo è stato raggiunto sulla base di 23 milioni di euro al Rennes pagabili in tre anni e un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione per il centrocampista francese. Per l’esperto Gianluca Di Marzio, la trattativa è ormai chiusa: si sbilancia Vocegiallorossa, secondo cui il calciatore sbarcherà nella Capitale nella giornata di lunedì.

Mentre aspetta un riscontro da Federico Chiesa, per il quale c’è un’intesa con la Juventus sulla base di 20 milioni ma serve il via libera del giocatore, la Roma avrebbe riaperto i canali con l’Atletico Madrid per discutere di Rodrigo Riquelme, per il quale sarebbe stata messa sul piatto la stessa somma, mentre gli spagnolo, segnala il quotidiano iberico As, ne vorrebbe 30 per chiudere l’operazione di calciomercato. Ci sono però anche movimenti di calciomercato in uscita in casa Roma: secondo Il Tempo, si cerca una soluzione per Rick Karsdorp, che vorrebbe andar via a parametro zero e per il momento si allenerà a parte a Trigoria rispetto al gruppo.

CALCIOMERCATO ROMA: VICINO GALLO, RINNOVO PER DYBALA?

Sempre sul fronte calciomercato, dopo la partenza di Leonardo Spinazzola, che dovrebbe passare al Napoli a parametro zero, la Roma pensa a rinforzare la fascia sinistra: l’idea è Antonino Gallo del Lecce. Lo riporta il portale locale pianetalecce, secondo cui potrebbe risultare decisiva la presenza a Roma di Giacomazzi, secondo di De Rossi e suocero del terzino sinistro: ci sarebbe già l’accordo tra la dirigenza giallorossa e il calciatore, ma serve il via libera del club pugliese, che appare comunque come una formalità.

Nel frattempo, è ufficiale il rinnovo di contratto di Luigi Cherubini. A proposito di contratti e rinnovi, a Roma va affrontato il discorso con Dybala: stando a quanto riferito da Sportmediaset, nei prossimi giorni il direttore sportivo Ghisolfi incontrerà l’entourage dell’attaccante argentino per discutere del contratto che scade nel 2025, ma attenzione all’Al Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo, che avrebbe proposto un contratto triennale da 20 milioni all’anno alla Joya.

