CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Colpo in difesa: ecco i 3 obiettivi di Mourinho!

CALCIOMERCATO ROMA, GLI INDIZI DI MOU SULLA DIFESA…

L’acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma e l’imminente arrivo di Wijnaldum sono un chiaro segnale lanciato dai Friedkin e da Tiago Pinto sul calciomercato: la volontà di fornire a José Mourinho una rosa capace di ambire ai primi posti in serie A e a ottimi risultati nelle altre competizioni.

Nel corso della scorsa stagione, la Roma ha dimostrato di avere una rosa poco profonda e talvolta incompleta, con una panchina poco competitiva e alcuni titolari con ampio margine di miglioramento.

Durante questa sessione di calciomercato, fino ad ora, la Roma ha chiuso colpi in tutti i reparti, ad eccezione della difesa (escludendo Zeki Celik, esterno destro acquistato dal Lille per 7 mln+il 15% sulla futura rivendita).

Questo non vuol dire che la Roma non abbia necessità di un nuovo centrale di difesa di piede mancino (i quattro centrali attuali sono tutti di piede destro), alimentata dal fatto che Mourinho sembrerebbe voler continuare a giocare con la difesa a tre, come testimoniato dalle amichevoli estive.

Proprio durante queste amichevoli Mourinho potrebbe aver mandato un chiaro segnale alla società di intervenire al più presto sul calciomercato. Infatti, nelle amichevoli con il Sunderland e la Portimonense, il portoghese ha schierato nella difesa a tre, tra i numerosi cambi, due giocatori non molto affini a quel ruolo. Il terzino sinistro, classe 2002, Riccardo Calafiori è stato schierato dal 44esimo minuto del primo tempo di Roma-Sunderland come terzo centrale di difesa, al posto di Ibanez.

Il giovane centrocampista Edoardo Bove, classe 2003, è subentrato come difensore centrale nel secondo tempo dell’amichevole contro la Portimonense, squadra che milita nella massima serie portoghese.

CALCIOMERCATO ROMA: I NOMI SUL TACCUINO DI PINTO, NATAN E…

I profili finiti probabilmente sul taccuino di calciomercato del d.s. Pinto per rafforzare la difesa della Roma, sono principalmente tre: Evan N’Dicka, Marcos Senesi e Natan.

Evan N’Dicka, 22enne francese di origini camerunese, è un giocatore dell’Eintracht Francoforte, squadra con cui ha collezionato ben 32 presenze in Bundesliga e un ruolo da titolarissimo nella trionfale Europa League, che ha visto i tedeschi battere ai rigori gli scozzesi del Rangers nella finale di Siviglia lo scorso 17 maggio.

Marcos Senesi – giocatore italo-argentino classe 1997, cercato dalla Roma già dalla scorsa sessione di calciomercato – invece, è un difensore del Feyenoord, battuto proprio dalla Roma nella finale di Conference League di Tirana.

Natan Bernardo de Souza è un giovane giocatore (21 anni) del Bragantino. Sicuramente il suo acquisto durante questa sessione di calciomercato rappresenterebbe una soluzione “low cost” e una scommessa che si potrebbe rivelare vincente, come per Gleison Bremer, arrivato al Torino 4 anni fa, o come Marquinhos, acquistato, prima di passare al Psg, proprio dalla Roma di Sabatini nel lontano 2012.

Per ora questi nomi rappresentano solo un’idea di calciomercato: probabilmente la Roma dovrà prima vendere Kumbulla (che interessa al torino di Juric dopo l’addio di Bremer), oppure Ibanez cercato dal Milan e dal Newcastle.











