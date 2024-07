Calciomercato Roma/ Mourinho beffa i giallorossi: En-Nesyri vicino al Fenerbahce (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MOURINHO SOFFIA EN NESYRI AI GIALLOROSSI

Sembrava tutto ormai fatto e concluso per il nuovo attaccante con il calciomercato Roma che era ad un passo dalla chiusura del marocchino Youssef En Nesyri del Siviglia per sostituire la partenza di Lukaku ed avere un attaccante da doppia cifra. Nelle ultime ore, però, è entrato José Mourinho a “gamba tesa” nella trattativa e sta per chiudere l’acquisto di En Nesyri per il suo nuovo Fenerbahce facendo un enorme dispetto ai giallorossi che stavano già assaporando l’arrivo dell’attaccante marocchino.

Il tutto si è svolto in queste ore con il Fenerbahce che si è di prepotenza trovando immediatamente l’accordo con En Nesyri grazie ad un contratto da sei milioni a stagione che la Roma non può arrivare ad offrire. In 48 ore, José Mourinho punta a chiudere la trattativa e portare ad Istanbul il nuovo attaccante per arricchire un progetto ambizioso che punterà sicuramente ad una vittoria in campo europeo come fatto proprio con la Roma portata due volte in finale di Europa League e una volta alla conquista della Conference League.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DAVID E SORLOTH LE ALTERNATIVE AD EN NESYRI

Il fallimento della trattativa per Youssef En Nesyri complica il calciomercato Roma che rimane alla ricerca di un nuovo attaccante anche se sta provando a cedere un Tammy Abraham ancora infortunato ma seguito da vicino dal Milan di Paulo Fonseca. Le alternative per l’attacco giallorosso sono diverse con il nome di Jonathan David che scalda maggiormente la piazza e potrebbe portare ad un vero salto di qualità in un attacco che non ha mai avuto un nome come quello del canadese negli ultimi anni.

Rimane viva anche se meno brillante la pista che porterebbe ad Alexander Sorloth del Villarreal fermato dall’elevato costo del cartellino che sembra essere inarrivabile, al momento, per i giallorossi.

