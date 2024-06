CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Controsorpasso per Chiesa, per l’attacco c’è anche Omorodion (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TORMENTONE CHIESA!

Il calciomercato della Roma non molla la pista che porta a Federico Chiesa. Storia di sorpassi e controsorpassi, con il Napoli che si è rivolto da tempo al giocatore per cercare di accontentare Antonio Conte e l’Inter che negli ultimi giorni ha cercato un clamoroso inserimento. Per questo il club giallorosso è passato dalle parole ai fatti, con un incontro andato in scena tra lo stato maggiore della Roma, rappresentato dal DS Ghisolfi e dal CEO Lina Souloukou e l’agente di Chiesa, Fali Ramadani, meeting che è andato in scena a Londra.

L’esito? Beh, sembra chiaro che per Chiesa ci vorrà tempo ma, come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, l’affaredi calciomercato è fattibile e anzi questo incontro ha portato la Roma a piazzare un controsorpasso proprio sul Napoli, che sta forse giocando su troppi tavoli per sferrare un attacco davvero deciso a Chiesa. Che invece potrebbe essere davvero il colpo di calciomercato capace di accendere i tifosi della Roma dopo una stagione in cui l’esterno offensivo ha brillato in continuità, con 33 presenze, 9 gol e 3 assist con la maglia della Juventus.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OMORODION NOVITÀ PER L’ATTACCO

Si è detto dunque: tempo e pazienza per arrivare a Chiesa poiché la trattativa di calciomercato potrebbe essere lunga non solo per le richieste del giocatore (e con un anno residuo di contratto bisognerà accontentare anche la Juventus, che parte da una “base d’asta” da 20 milioni di euro) ma anche perché dalle cessioni potrebbero arrivare nelle casse della Roma risorse in grado di far accelerare considerevolmente la trattativa. Sono in molti ad essere sul piede di partenza sul fronte offensivo in casa giallorossa, su tutti quel Tammy Abraham per cui il ritorno in Premier League sembra essere sempre più vicino.

E se la Roma dovesse recuperare parte di 40 milioni investiti nel 2021 per portare Abraham nella Capitale, potrebbero essere reinvestiti non solo su Chiesa, ma anche su profili in grado di aumentare il ventaglio di soluzioni a disposizione di Daniele De Rossi in attacco. Nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo e poco chiacchierato in precedenza, quello di Samu Omorodion, spagnolo di origine nigeriana, il cui cartellino appartiene all’Atletico Madrid. Nell’ultima stagione Omorodion ha vestito in prestito la maglia dell’Alaves, in Liga, collezionando 9 gol. Profilo classe 2004, appena ventenne e dunque pienamente rispondente al progetto di ringiovanimento della rosa che la Roma vuol portare avanti.











