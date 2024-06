CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Jonathan David in pole per l’attacco, Abraham verso il Tottenham (8 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: JONATHAN DAVID PIACE MA COSTA TROPPO!

Il calciomercato della Roma vede le prime possibili accelerazioni sul fronte offensivo: c’è anche la possibile permanenza di Tammy Abraham, in attesa di conoscere il destino di Paulo Dybala che deve discutere il rinnovo: per l’argentino c’è sempre la spada di Damocle della clausola, ma al momento l’input sembrerebbe quello di una permanenza nella Capitale, dove sarebbe sempre più un punto di riferimento soprattutto dopo il ritorno al Chelsea di Romelu Lukaku alla scadenza del prestito.

La Roma sta seguendo con grande interesse Jonathan David, attaccante del Lille: si è aperto uno spiraglio per l’acquisto del canadese, con la dirigenza giallorossa che sta lavorando per trovare un accordo con il club francese. L’investimento sarebbe molto pesante con i francesi che partono da una base d’asta per il cartellino da 30 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SIRENE INGLESI PER ABRAHAM

Parallelamente, la Roma sta valutando la cessione di Tammy Abraham: l’attaccante inglese ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, tra cui Tottenham, Bournemouth e Leicester. Abraham ha avuto una stagione altalenante e una sua eventuale cessione potrebbe liberare risorse economiche per nuovi acquisti: per assicurarsi il calciatore la Roma parte da una base d’asta di 40 milioni di sterline. Avendolo pagato 40 milioni di euro nel 2022 e pesando a bilancio ancora 15 milioni questa operazione di calciomercato consentirebbe a Ghisolfi una plusvalenza importante di 25 milioni almeno, cifra che lascerebbe tranquille le casse giallorosse











