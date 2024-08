CALCIOMERCATO ROMA NEWS: REBUS DYBALA!

Dopo gli ultimi rinforzi in entrata, per il calciomercato Roma deve affrontare la questione di Paulo Dybala, il cui nome è tornato al centro dell’interesse dell’Arabia Saudita. Due offerte sostanziose sono già sul tavolo per convincere la Joya a lasciare la Serie A e trasferirsi nella Saudi Pro League. Queste proposte milionarie potrebbero mettere in dubbio la permanenza dell’argentino a una settimana dall’inizio della nuovo campionato.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pibull a Bergamo, si torna su Bellanova. Il piano per Badé (9 agosto 2024)

Come riportato dal Corriere della Sera, i due club sauditi che stanno cercando di assicurarsi Dybala sono l’Al-Ahli e l’Al-Ittihad, entrambe con sede a Gedda. Entrambi i club hanno offerto un contratto annuale che supera i 15 milioni di euro, con la possibilità di arrivare fino a 20 milioni con i bonus. La proposta per la Roma è più contenuta, intorno ai 12 milioni di euro, cifra equivalente alla clausola rescissoria (valida solo per trasferimenti all’estero) nel contratto dell’argentino. Tuttavia, questa clausola non è più attiva ad agosto, essendosi chiusa lo scorso 31 luglio la finestra temporale per esercitarla.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Piace Loic Badé del Siviglia. No del Milan per Saelemaekers-Okafor (8 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CASTING APERTO PER LA FASCIA DESTRA

Il calciomercato Roma continua a lasciare aperto il dibattito su chi sarà il nuovo terzino destro. Nonostante l’interesse per molti giocatori, il Direttore Sportivo Ghisolfi non ha ancora concluso alcuna operazione. Dopo l’affare sfumato con Pubill, ormai destinato all’Atalanta, la Roma sta puntando su altri candidati: il principale obiettivo rimane Raoul Bellanova, esterno di grande corsa e potenziale offensivo. Tuttavia, la trattativa di calciomercato della Roma è ostacolata dalla richiesta del Torino, che valuta Bellanova tra i 20 e i 25 milioni di euro e ha respinto l’ipotesi di inserire Zalewski come contropartita.

Calciomercato Roma News/ Pubill, previsto incontro per Pubill, Karsdorp verso la Turchia (7 agosto 2024)

Tra le alternative, c’è Lorenz Assignon, che piace molto a Daniele De Rossi. Assignon ha una buona struttura fisica, è dinamico e ha acquisito esperienza significativa giocando in Ligue 1 e Premier League con il Burnley. Con 36 presenze tra campionato francese, Europa League e Premier League, e 3 gol e 4 assist, ha dimostrato il suo valore. Tuttavia, il Rennes chiede almeno 10 milioni di euro. Infine, un’ulteriore opzione potrebbe emergere se Abraham dovesse trasferirsi al Milan. Tra i giocatori che i rossoneri potrebbero offrire come parziale contropartita per abbassare il costo dell’affare, c’è anche Davide Calabria.