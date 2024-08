CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LA DESTRA È SENZA PADRONE

Il calciomercato della Roma è alla ricerca di un terzino destro, ma il primo obiettivo di Daniele De Rossi potrebbe sfumare. Marc Pubill, infatti, sembra ormai vicino all’Atalanta, con un’operazione da 16 milioni di euro che dovrebbe concludersi nel weekend, dopo la finale olimpica di venerdì. Ora toccherà a Ghisolfi lavorare per trovare un’alternativa adeguata: già a giugno, Daniele De Rossi aveva espresso interesse per Bellanova. L’esterno del Torino è stato uno dei migliori della scorsa Serie A, e Cairo chiede almeno 20 milioni di euro per lasciarlo partire.

Sebbene il costo sia elevato, qualche cessione potrebbe agevolare l’operazione, soprattutto considerando che Karsdorp è vicino al Besiktas. La Roma tenterà un affondo prima della chiusura del mercato, poiché Bellanova è favorevole al trasferimento, il club giallorosso non vuole perdere tempo, con l’esordio in campionato contro il Cagliari tra soli 10 giorni e la fascia destra ancora senza un vero padrone. Attualmente, Celik è il titolare, ma non offre sufficienti garanzie, mentre Sangaré giocherà con la Primavera.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: BADÉ SE PARTE SMALLING

Il calciomercato della Roma si concentra anche sulla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi considerati da Ghisolfi c’è quello di Loïc Badé, valutato 20 milioni di euro dal Siviglia. Tuttavia, questa cifra è troppo alta per i giallorossi, che stanno cercando di inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Al momento, le parti non hanno ancora trovato un accordo, e il giocatore è concentrato sulla finale olimpica Francia-Spagna, alla quale parteciperà in quanto nazionale transalpino.

Intanto nel ritiro della Roma al St. George’s Park in Inghilterra è arrivato l’agente di Chris Smalling. Dopo una stagione complicata e segnata da problemi fisici, a giugno l’inglese sembrava destinato a lasciare la squadra, ma nessuna offerta concreta è arrivata a Trigoria. Smalling ha un contratto fino al 2025, ma il suo futuro rimane incerto. Se dovessero arrivare offerte dall’estero, la Roma sarebbe disposta a considerare una sua cessione. Con uno stipendio di 3,5 milioni di euro, il suo addio potrebbe contribuire a ridurre ulteriormente il monte ingaggi del club e favorire proprio l’assalto a Badé.

