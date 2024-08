CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IN ANSIA PER DYBALA

Per il calciomercato Roma continua a tenere banco la questione legata al futuro di Paulo Dybala. Dopo un incontro avvenuto ieri con Lina Souloukou (CEO e general manager) e il direttore sportivo Florent Ghisolfi, oggi è stato organizzato un ulteriore vertice con rappresentanti dell’Al-Qadsiah. Il club saudita ha proposto a Dybala un contratto da 15 milioni di euro netti all’anno per tre stagioni, fino a giugno 2027. La Roma ha autorizzato l’attaccante a negoziare con l’Al-Qadsiah, che ha messo sul piatto 15 milioni di euro per il suo cartellino.

A queste condizioni, la trattativa potrebbe concludersi positivamente e in tempi relativamente brevi. Ora la decisione spetta a Dybala, che si è preso un po’ di tempo per riflettere sull’eventualità di trasferirsi in Arabia Saudita. Nel contratto di Dybala, che scade a giugno 2025, è presente una clausola che prevede un prolungamento automatico fino al 2026, a condizione che il giocatore disputi almeno il 50% delle partite per almeno 45 minuti durante il suo triennio con la Roma. Finora, Dybala ha totalizzato 64 presenze su 109 partite possibili, e gli basterebbero altre 15 presenze in questa stagione per attivare il rinnovo automatico.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: VERTICE CON RAMADANI

Il calciomercato Roma sulla base della trattative Dybala vive dunque ore cruciali. Nella serata di martedì, il ds francese e il CEO Lina Souloukou hanno avuto un incontro con Fali Ramadani, l’agente di Federico Chiesa, in un noto hotel del centro di Roma. Tuttavia, l’argomento principale della discussione non è stato l’esterno della Juventus, bensì Jérémie Boga. L’ivoriano, portato al Nizza proprio da Ghisolfi, è ora l’obiettivo principale per l’attacco giallorosso. Boga ha espresso il suo gradimento per un ritorno in Serie A e ha già dato il suo ok al trasferimento.

Tuttavia, manca ancora l’accordo con il Nizza, che chiede circa 20 milioni di euro. Nell’ultima stagione in Ligue 1, Boga ha registrato 6 gol e 6 assist, e in passato ha indossato la maglia del Sassuolo in Serie A. Ramadani rappresenta anche Chiesa e Pubill, ma al momento non ci sono novità significative su di loro. Chiesa, ancora ai margini della Juventus, è alla ricerca di una nuova squadra, ma il suo alto ingaggio rappresenta un ostacolo per un eventuale interesse da parte della Roma. Tuttavia, se Dybala dovesse lasciare il club, potrebbero aprirsi nuovi scenari di calciomercato per la Roma.