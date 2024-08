CALCIOMERCATO ROMA: DYBALA VERSO L’ARABIA SAUDITA

Sono ore calde a Roma anche per il calciomercato, anche in uscita: Paulo Dybala starebbe trattando il suo trasferimento all’Al-Qadsiah dopo aver ricevuto dal club il via libera. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, l’incontro tra l’entourage del calciatore argentino e gli emissari della società araba è in corso. Pare che le parti siano molto vicine al raggiungimento di un accordo totale per un contratto che, a detta dell’altro esperto di calciomercato Fabrizio Romano, avrà una durata di tre anni. Invece, i due club dovranno trovare l’intesa sul valore del cartellino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Assignon, Badé e Soumaré gli obiettivi, Chiesa il sogno (14 agosto 2024)

Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, invece, ha fornito dettagli sull’ingaggio: la proposta è di 15 milioni di euro a stagione, stessa cifra per il cartellino, quindi l’offerta è di 3 milioni superiore alla clausola che peraltro è già scaduta. Negli ultimi giorni si era parlato anche di Premier League, se dovesse decidere di cercare un’altra sistemazione, ma alla luce delle ultime notizie sembra una pista tramontata.

Calciomercato Roma/ Il Rennes apre al prestito di Assignon. Solbakken all'Empoli (13 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA: BOGA SI AVVICINA, SIRENE INGLESI PER ABRAHAM

In queste ultime fasi di calciomercato Roma non si lavora solo per sfoltire la rosa, infatti si avvicina Jeremie Boga, ex Sassuolo e Atalanta il cui cartellino è di proprietà del Nizza. Ieri sera ci sarebbe stato un incontro tra il CEO giallorosso Lina Souloukou e il responsabile dell’area tecnica Florent Ghisolfi con l’agente del calciatore, Fali Ramadani. Pare che all’indomani di questo incontro l’attaccante abbia aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, quindi ora il club capitolino lavora col Nizza per trovare l’accordo finale, secondo quanto riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ribaltone Pubill, i giallorossi ci riprovano. Dybala può partire (13 agosto 2024)

Ma non è finita qui per il calciomercato Roma, perché ci sono aggiornamenti anche sulla fascia destra, in particolare per le sorti di Saud Abdulhamid, terzino dell’Al-Hilal: il suo arrivo sarebbe molto vicino. Invece, la Gazzetta dello Sport segnala l’interessamento del West Ham per Tammy Abraham, il cui cartellino è valutato 30 milioni di euro dal club giallorosso, che lo sacrificherebbe volentieri per raccogliere una somma utile per completare la rosa.