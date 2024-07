CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ En-Nesyri, stallo alla messicana, si punta a David del Lille! (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI SI È INCARTATO?

Il calciomercato della Roma è sempre più vicino ad ottenere il sì di Youssef En-Nesyri. La trattativa per il bomber marocchino è in fase avanzata ma non ancora conclusa definitivamente. Il Fenerbahce, uno dei principali club di Istanbul che quest’anno sarà guidato da José Mourinho, ha presentato un’offerta molto allettante, ma En-Nesyri ha preferito la Roma, anche accettando un salario inferiore rispetto a quello che avrebbe guadagnato in Turchia. La società dei Friedkin gli garantirebbe 1,4 milioni di euro a stagione.

Il Siviglia ha tentato di includere Edoardo Bove nella trattativa di calciomercato, ma la Roma ha rifiutato lo scambio. Sebbene Bove sia tra i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria, la sua destinazione non sarà il Siviglia nell’ambito di questa operazione di calciomercato. Non è stato facile convincere il Siviglia ad accettare un’offerta inferiore rispetto a quella dei turchi, ma alla fine, vista la forte volontà di En-Nesyri di andare alla Roma, il club spagnolo sta per rompere un vero stallo alla messicana accettando una cifra di 8 milioni più bassa: 22 milioni di euro contro i 30 offerti dal Fenerbahce. In realtà la svolta nella triangolo di calciomercato tra Roma Siviglia e Fenerbache è arrivata nella notte. Mourinho è vicinissimo all’acquisto En-Nesyri, ora tocca ai turchi alzare l’offerta al Siviglia e il gioc è fatto. La Roma intanto sta ripiegando su David del Lille che costa 30 milioni e che va in scadenza nel 2025. Ghisolfi ha fatto una prima offerta di calciomercato di 20 miloni, respinta con garbo dal club francese e in più David per ora preferisce la Premier League. A questo punto le opzioni di calciomercato della Roma per l’attacco incominciano a ridursi al lumicino.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RICHIESTA ELEVATA PER KAYODE

Tra le richieste di Daniele De Rossi per il calciomercato della Roma c’è senza dubbio quella di un terzino destro, una necessità che è diventata ancora più urgente con l’addio di Kristensen e l’esclusione di Karsdorp. Dopo le recenti voci su un possibile interesse per Bellanova, i giallorossi sembrano ora concentrati su Kayode della Fiorentina. L’ex bomber della Roma, Roberto Pruzzo, ha discusso della situazione a ‘Lady Radio’, emittente vicina alle vicende del club viola, svelando particolari sulla fattibilità dell’affare.

Queste le parole del bomber giallorosso, che si è dimostrato informato sulle richieste del club toscano per privarsi di Kayode, che non sono particolarmente a buon mercato per la Roma: “La Fiorentina ha una buona coppia di terzini, con Biraghi e Parisi da una parte e Dodo e Kayode dall’altra. Recentemente si è parlato della possibilità che la Roma potesse ingaggiare Kayode. La valutazione del giocatore è di 20 milioni di euro e il club giallorosso ha bisogno di un terzino destro, che al momento è difficile da trovare.“











