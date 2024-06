CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Bellanova il prescelto sulla fascia. Piace Cardoso del Betis (25 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LAVORI SULLE CORSIE!

La Roma sta cercando un terzino destro sul calciomercato, una posizione attualmente carente dopo le delusioni legate a Karsdorp, Celik e Kristensen. De Rossi è particolarmente attratto da Raoul Bellanova, con il terzino del Torino, attualmente impegnato agli Europei in Germania, ormai ufficialmente nel mirino del club giallorosso che prevede di avanzare un’offerta una volta conclusa la competizione europea. Il Torino ha fissato il prezzo a almeno 20 milioni di euro.

Il direttore sportivo Ghisolfi cercherà di abbassare il prezzo richiesto dal club granata includendo almeno una contropartita. Un nome che potrebbe essere di interesse è Zalewski, valutato intorno ai 10 milioni e che piace al nuovo allenatore del Toro Vanoli, ma anche Celik e i giovani Pagano e Pisilli sono considerati in uscita per facilitare l’acquisizione dell’esterno. Bellanova attualmente guadagna 1,2 milioni di euro a stagione con il Torino, ma a Roma potrebbe aspirare a quasi il doppio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN AMERICANO PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato della Roma sta valutando, oltre al profilo di Ismael Koné, anche l’opportunità legata a Johnny Cardoso, centrocampista statunitense del Betis, secondo quanto riportato da diariodesevilla.es. La Roma ha avviato contatti con l’entourage del giocatore per esplorare la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, anche se la concorrenza di calciomercato è molto alta. Il classe 2001, già cercato dall’ex direttore sportivo della Roma Tiago Pinto nel 2022, attira infatti anche l’interesse di PSG e Juventus, sebbene finora non siano state presentate offerte concrete agli andalusi.

Il Betis è disponibile ad ascoltare proposte per Cardoso e valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro, considerando che ha un contratto in scadenza nel 2029 e una clausola rescissoria di 80 milioni, dunque un contratto blindato per il mediano a Stelle e Strisce. Anche il Galatasaray è interessato al centrocampista, ma la loro offerta iniziale di 18 milioni più bonus è stata respinta. Cardoso è arrivato nel gennaio scorso nella Liga, collezionando in metà campionato 17 presenze, 1 gol e 2 assist con la maglia biancoverde del Betis.











