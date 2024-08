Calciomercato Roma news, occhi su Fernandez Pardo

Il tecnico giallorosso Daniele De Rossi prosegue la messa a punto della sua squadra in vista della prossima stagione che vedrà la Roma impegnata su tre fronti, vista la partecipazione all’Europa League, l’ultimo nome in orbita mercato Roma è Fernandez Pardo, calciatore belga di proprietà del Gent che piace anche alla Lazio e potrebbe per questo innescarsi un derby di mercato molto intrigante, intanto nelle ultime ore il giocatore è andato in panchina e sono scattate subito le sirene sul futuro, con i riflettori tornati ad accendersi e le voci su un possibile sbarco in Serie A sempre più fitte.

Calciomercato Milan News/ Abraham, Emerson Royal, Fofana, Samardzic: quanti nodi (6 agoso 2024)

LA Roma intanto si gode lo sbarco di Dovbyk nella Capitale, con il centravanti ex Girona che dovrà raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku (idea del Napoli di Antonio Conte), adesso De Rossi aspetta qualche rinforzo ancora negli altri reparti.

Roma, concorrenza dalla Serie A per Fernandez Pardo

Le novità in sede di trattative non sono ancora finite per la squadra di mister Daniele De Rossi, che spera di avere una rosa particolarmente lunga per poter lavorare con maggior tranquillità su tutti i fronti, dagli impegni in Serie A e Coppa Italia fino all’Europa League.

Calciomercato Roma/ Milan e Atalanta su Abraham. Si riapre la pista Chiesa (5 agosto 2024)

Per l’obiettivo Fernandez Pardo sono da registrare gli interessi provenienti dalla Serie A, come quello della Lazio ma anche il Milan, con pure qualche sirena inglese come quella del Southampton in Premier League per il pallino della Roma.