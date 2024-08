CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ARRIVA DALLA SPAGNA UN PARAMETRO ZERO?

Il calciomercato Roma è in piena attività e i giallorossi stanno esplorando la possibilità di un colpo a parametro zero. Sergi Roberto, esperto terzino spagnolo, è tra i profili che interessano alla squadra capitolina. Secondo quanto riportato da Relevo, la Roma ha recentemente avviato i contatti con l’entourage del calciatore, il cui contratto con il Barcellona è scaduto lo scorso 30 giugno. L’interesse dei giallorossi è una fase preliminare, in attesa di conoscere la volontà del giocatore.

Tuttavia, Sergi Roberto non è corteggiato solo dalla Roma. Anche il Como e l’Ajax hanno mostrato interesse per il terzino spagnolo come possibile ingaggio a costo zero. Nonostante il Barcellona non abbia ancora ufficialmente salutato Roberto, il rinnovo del contratto non è arrivato e il giocatore si trova ora senza squadra, a due settimane dall’inizio dei campionati. Per quanto riguarda lo stipendio, Sergi Roberto guadagnava circa 2,4 milioni di euro netti per la stagione 2023/24 in blaugrana.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: IL MILAN OFFRE OKAFOR PER ABRAHAM

Il calciomercato della Roma dovrà fare registrare anche alcune uscite e Tammy Abraham resta il primo indiziato per la partenza, considerando il forte interesse del Milan registrato negli ultimi giorni. Recentemente, come emerso dai rumors di calciomercato, i rossoneri hanno cercato di proporre delle contropartite, ma queste non sono state giudicate adeguate dalla Roma, che preferirebbe ottenere una cifra significativa per l’attaccante inglese, dopo aver investito considerevolmente sui nuovi acquisti.

La Roma fissa il prezzo per Abraham tra i 25 e i 30 milioni di euro e non è disposta a ridurre le proprie richieste. Il Milan, però, è determinato a trovare una soluzione. Sta cercando di inserire Noah Okafor nella trattativa di calciomercato, un giocatore che potrebbe interessare alla Roma per la sua versatilità come attaccante e come possibile rinforzo per il centrocampo offensivo. Lo svizzero quest’anno ha segnato 6 gol in 28 presenze in Serie A e sarebbe interessato a una realtà in cui potrebbe trovare maggiore spazio dal 1′.

