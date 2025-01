CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PER FRATTESI BISOGNA ASPETTARE

Sono ore intense per il calciomercato Roma, che abbraccia Devyne Rensch (anche se l’Ajax vorrebbe prima mettere le mani sul sostituto, già individuato) e naturalmente si continua ad attendere l’arrivo di Davide Frattesi. Questa operazione di calciomercato Roma appare sempre più probabile: il calciatore ha ribadito la volontà non solo di lasciare l’Inter ma anche di fare ritorno a Trigoria, dove è cresciuto prima di partire e cercare la sua strada. Simone Inzaghi anche negli ultimi giorni si è detto speranzoso che il suo centrocampista scelga alla fine di rimanere all’Inter, ma pare rassegnato a perderlo nel corso di questa sessione invernale.

Tuttavia, pare che la Roma dovrà attendere ancora qualche settimana: il motivo, spiegato dalla Gazzetta dello Sport, risiede nel fatto che lo stesso Inzaghi avrebbe chiesto che nessun calciatore esca prima che sia finito il girone di Champions League, nel quale l’Inter va a caccia della qualificazione immediata agli ottavi di finale. Su queste basi allora Frattesi non partirebbe prima di due settimane e mezzo: le ultime due giornate del super girone saranno consecutive ma per la Roma si tratterà di aspettare la fine di gennaio, sperando che nel frattempo non arrivino sorprese negative per un giocatore che però sembra davvero sempre più vicino ai giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PROPOSTO AUDERO

Intanto il calciomercato Roma valuta anche la situazione del portiere, perché bisogna trovare un sostituto di Matthew Ryan che si trasferisce al Lens: il titolare indiscutibile è Mile Svilar, già dai tempi in cui Daniele De Rossi gli aveva dato fiducia mandando in panchina un veterano e fin lì intoccabile come Rui Patricio, ma adesso a Claudio Ranieri serve un dodicesimo affidabile anche magari guardando al futuro. Alcune indiscrezioni riferiscono che alla Roma sia stato offerto Emil Audero: trasferitosi al Como in estate, ha giocato pochissimo perché chiuso da Pepe Reina, e dunque a caccia di riscatto pur se anche in giallorosso sarebbe ovviamente una riserva.

Sembra però che a dire di no a questa proposta di calciomercato sia stata la Roma stessa: a Trigoria sono abbastanza convinti di puntare le loro fiche su Pierluigi Gollini, che aveva iniziato come titolare al Genoa ma poi a causa di un infortunio ha lasciato la porta a Nicola Leali, che sta facendo davvero molto bene. Dunque, per il momento la situazione portiere in casa Roma non cambia ma bisognerà vedere se nei prossimi giorni o nelle ultime settimane della sessione ci sarà qualche novità in merito, i giallorossi potrebbero all’ultimo istante dirottare le loro attenzioni su un altro profilo sapendo che la maglia di titolare è saldamente nelle mani di Svilar.