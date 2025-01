CALCIOMERCATO GENOA NEWS, CORNET ALL’IMPROVVISO

Il calciomercato Genoa si è sbloccato nella mattinata. Vieira aveva chiesto un esterno offensivo poiché altrimenti era obbligato a giocare con Miretti da una e Zanoli dall’altra. Il problema non era la qualità dei giocatori, anzi, ma il ruolo naturale.

Miretti è una mezzala, al limite regista, non certo un giocatore portata a giocare così alto in campo sopratutto perché non troppo efficace al tiro. Per quanto concerne invece Zanoli è un esterno a tutta fascia dunque manca di quell’esplosività offensiva.

Per questo motivo il Genoa ha investito sul mercato portando a casa il colpo Cornet. Il francese, con un passato importante anche al Lione, arriva in prestito dal West Ham e verosimilmente sarà titolare sin dalle prime battute.

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, CIAO BALOTELLI

Il calciomercato Genoa è vicino a salutare Mario Balotelli. L’attaccante non ha lasciato ancora il segno, gioca pochissimo e il gol non è ancora arrivato. Di certo non aiuta il fatto che l’allenatore sia Vieira, dato che già ai tempi del Nizza non c’erano avvisaglie di un rapporto felice.

L’ex Inter e Milan non è stato nemmeno convocato contro la Roma, una situazione che ormai sembra portare ad una sola soluzione vale a dire i titolo di coda all’esperienza di Super Mario a Genova. Su di lui c’è sempre il Cruz Azul.

Un altro calciatore che saluterà presto la Liguria è Gollini. Era partito per fare il titolare, poi Leali gli ha strappato il posto e sta dimostrando di meritare il posto di primo portiere. Questo naturalmente non ha fatto felice Gollini.

L’ex Napoli e Atalanta potrebbe o scegliere una squadra dove fare il titolare oppure accontentarsi di un ruolo da vice, ma in una squadra più forte. Per questo si parla della Roma poiché Ryan, portiere australiano ex Brighton, vuole minuti da titolare.

