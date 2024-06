Calciomercato Roma news/ Fumata bianca per Bodart. Sondaggio per Koné del Watford (23 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ARNAUD BODART SARÀ IL PRIMO ACQUISTO

Segni di vita dal calciomercato Roma con Florent Ghisolfi che ha chiuso il primo acquisto di questa sessione estiva andando a comprare dal campionato belga il secondo portiere per la prossima stagione. Il belga Araud Bodart sarà il primo acquisto del calciomercato Roma e sarà ufficializzato nei prossimi giorni con i club giallorosso e lo Standard Liegi che stanno limando gli ultimi dettagli per completare a trattativa che porterà il portiere in Italia. Bodart è un classe 1998 che ha collezionato 145 presenze nello Standard Liegi riuscendo anche a segnare un gol contro l’Eupen ed è arrivato al momento della sua carriera in cui è pronto per una nuova esperienza lontano dal Belgio e che gli garantisca qualche presenza in uno dei top campionati europei. Bodart sarà, almeno inizialmente, il vice di Mile Svilar e potrà aggiungere un’ottima abilità con i piedi ed esperienza al già talentuosissimo portiere serbo che avrà una concorrenza sicuramente più agguerrita di un Rui Patricio arrivato a fine carriera.

Calciomercato Roma news/ Interesse per Minteh ma il Newcastle chiede 30 milioni (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I GIALLOROSSI CI PROVANO PER KONE DEL WATFORD

Aspettando l’ufficialità di Bodart, il calciomercato Roma si muove anche in altri ruoli con Ghisolfi che sta attenzionando profili provenienti dal campionato inglese e sembra aver messo gli occhi sul canadese Ismael Kone del Watford. Il centrocampista è un classe 2002 e, secondo Fabrizio Romano, ha attirato le attenzioni della Roma che vorrebbe provare il colpo per portare quantità e qualità nel centrocampo di Daniele De Rossi. Sul canadese, però, è forte il pressing di Marsiglia e West Ham che sono stati stupiti dall’efficacia del calciatore del Watford e vorrebbero assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima stagione. Chiuso Bodart, però, il calciomercato Roma tornerà a concentrarsi anche sull’esterno dove continuano a circolare i nomi di Rodrigo Riquelme e Matias Soulé anche se i giallorossi sono ancora in attesa della fine di Euro2024 per capire le intenzioni di Federico Chiesa che rimane il preferito per l’attacco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA