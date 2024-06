Calciomercato Roma news/ Interesse per Minteh ma il Newcastle chiede 30 milioni (22 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GHISOLFI CHIEDE INFORMAZIONI PER MINTEH

Fatica ad entrare nel vivo il calciomercato Roma con Ghisolfi che sta lavorando sul mercato in uscita alla ricerca di entrate economiche che possano finanziare gli investimenti dei giallorossi. L’obiettivo principale è quello di consegnare a Daniele De Rossi un esterno titolare che possa reggere il peso dell’attacco e avere ancora tanto potenziale da esprimere in prospettiva per accrescere il suo valore. Il nome più battuto nelle ultime settimane è stato quello di Federico Chiesa in uscita dalla Juventus ma impegnato con la nazionale italiana ad Euro2024 e con la volontà di decidere il suo futuro solo a competizione conclusa. Nelle ultime ore, però, la Roma sembra aver cambiato target di calciomercato e ha sondato il terreno per i giovani esterni Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid e Yankuba Minteh del Newcastle. Se per Riquelme la risposta dell’Atletico Madrid è stata negativa, per Minteh il Newcastle ha fissato il prezzo intorno ai 30 milioni di euro per quello che è uno dei talenti più promettenti del panorama europeo attuale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CHI È YANKUBA MINTEH

Yankuba Minteh è un ala classe 2004 gambiano che ha appena concluso una stagione in prestito al Feyenoord dove ha dimostrato grande valore portando a casa 11 gol e 6 assist in 37 presenze stagionali con il club olandese. Il calciatore è di proprietà del Newcastle United che vorrebbe valorizzarlo con un altro prestito e questa potrebbe essere la base per poter imbastire una trattativa sostenibile anche per le casse della Roma. L’investimento per il calciomercato Roma è di quelli importanti ma, le potenzialità espresse da Minteh, portano il gambiano ad essere uno dei talenti più interessanti del panorama europeo che ha avuto anche un buono spazio nelle competizioni europee. La caratteristica principale di Minteh è la velocità di conduzione del pallone che lo rende un calciatore funambolo e molto complicato da marcare per i difensori che non possono concedere troppo spazio ad un’ala con una progressione disarmante.











