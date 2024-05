Calciomercato Roma News/ Idea Rafa Silva a parametro zero, contatti per Leweling (oggi 2 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: RAFA SILVA, ESPERIENZA A ZERO?

Nei giorni scorsi avevamo riportato, nelle notizie che riguardano il calciomercato Roma, le difficoltà nel confermare Romelu Lukaku: da una parte il discorso economico, dall’altra il fatto che Mauricio Pochettino, che resterà l’allenatore del Chelsea salvo clamorosi terremoti (sempre possibili a Stamford Bridge, soprattutto in questo momento), continua a considerare l’attaccante belga come un giocatore dei Blues, e conta dunque di riaverlo a disposizione per la prossima stagione. Dunque è inevitabile che la Roma si debba guardare intorno per sostituire Lukaku: certamente la conferma di Tammy Abraham sarebbe un primo, importante colpo, ma dovendo disputare due competizioni (magari la Champions League), servirà qualcosa in più anche sul piano dell’esperienza.

Ecco allora il nome di Rafa Silva, sul quale le notizie di calciomercato riportano di un contatto con il Benfica: il classe ’93 ha 20 gol e 14 assist in stagione, ha il contratto in scadenza e per il momento non ci sono indiscrezioni circa trattative per il rinnovo. Dopo otto anni dunque Rafa Silva può lasciare il Benfica: la Roma ci pensa, si tratta di un giocatore stabilmente nel giro della nazionale portoghese che può agire come esterno offensivo o prima punta tattica in un tridente o attaccante di accompagnamento a un centravanti, duttile e soprattutto in grado di vedere la porta, come già detto. Non ci sarà più José Mourinho in panchina, ma la pista portoghese può comunque essere affascinante…

INTERESSE PER LEWELING

Intanto arriva un’indiscrezione dalla Germania, per quanto riguarda il calciomercato Roma: i giallorossi, e con loro il West Ham, avrebbero preso informazioni su Jamie Leweling, stando a quanto riporta la Bild. Classe 2001, origini ghanesi, gioca prevalentemente a destra sul fronte offensivo ma può spostarsi anche a sinistra, è di proprietà dell’Union Berlino ma ha giocato questa stagione con lo Stoccarda, contribuendo a portare il club in Champions League con 4 gol e 7 assist in una Bundesliga nella quale può ancora migliorare le sue cifre. È un profilo che piace, e non poco: ha già 11 presenze con l’Under 21 tedesca, lo Stoccarda ha un diritto di riscatto a 6 milioni di euro ma potrebbe non esercitarlo.

A quel punto, si dice, l’Union Berlino dovrebbe metterlo a disposizione sul calciomercato ad un prezzo più alto; una carta della Roma potrebbe essere Marash Kumbulla, attualmente in prestito al Sassuolo e sul quale Daniele De Rossi dovrà decidere in estate. Il centrale, secondo il suo intermediario Lucas Carminitana (che ne ha parlato a Tv Play) piace proprio in Germania a squadre di bassa Bundesliga se non seconda divisione: l’Union Berlino potrebbe essere interessata ed ecco allora che Kumbulla, eventualmente, rappresenterebbe una contropartita per arrivare a Leweling, qualora la Roma volesse affondare realmente il colpo di calciomercato.











