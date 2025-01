CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SOULÉ RIMANE?

Il calciomercato Roma potrebbe regalare una nuova partenza dopo quella di Enzo Le Fée: finisce sul banco degli imputati Matías Soulé che sta vivendo un momento complicato nella Capitale. Arrivato quest’estate tra l’entusiasmo generale per una cifra importante – 26 milioni di euro più 4 di bonus – l’attaccante argentino non è riuscito a rispettare le aspettative. Finora, ha trovato spazio dal primo minuto solo contro il Braga, collezionando sporadiche apparizioni e tante panchine. Con un solo gol all’attivo e nessun assist, il suo impatto sulla stagione giallorossa è stato minimo.

Soulé ha incontrato difficoltà anche sul piano tattico. Dopo una stagione a Frosinone da esterno puro in un 4-3-3, si è trovato a dover interpretare ruoli diversi nel sistema della Roma, che si è adattata al 3-4-2-1 e al 3-5-2. Nonostante questo, la società ha ribadito che il giocatore non è in vendita. Sebbene siano arrivate offerte di prestito da club come il Betis Siviglia e alcune squadre di Serie A, la Roma ha deciso di puntare ancora su di lui, almeno fino al calciomercato di giugno. Anche perché un’altra cessione dopo quella di Le Fée – costato 23 milioni di euro e già partito – rischierebbe di indebolire ulteriormente la rosa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: I NOMI PER L’ATTACCO

Il calciomercato Roma è più che mai attivo per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto se dovesse partire Soulé. Tra i nomi più accreditati c’è quello di Beto, attaccante dell’Everton con un passato in Serie A all’Udinese. Un giocatore che ha sicuramente il vantaggio di conoscere già il nostro campionato e che per caratteristiche potrebbe ben adattarsi a ciò che Ranieri sta cercando per affiancare Artem Dobvyk, ovvero una punta mobile e non statica.

Un’altra opzione possibile del calciomercato Roma, considerando queste caratteristiche è Jeremie Boga, ora al Nizza, con una valutazione fissata a 9 e che, come Beto, ha già giocato in Serie A visti i suoi trascorsi al Sassuolo e all’Atalanta. Infine, il sogno resta Endrick, giovane promessa del Real Madrid, che ha giocato solo 8 partite nella prima parte della stagione: un potenziale crack già nel giro della Selecao brasiliana, ma i costi al momento sembrano fuori portata per i giallorossi, sempre costretti a buttare un occhio al fair play finanziario.

