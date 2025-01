Calciomercato Roma News, la strategia per il mercato nel reparto offensivo

Il calciomercato Roma sta facendo grossi passi in avanti in uscita per poi riuscire a fare operazioni in entrata rispettando i paletti del fair play finanziario, con Le Feé che nelle prossime ore dovrebbe partire in direzione Inghilterra per accasarsi al Sunderland, Ghisolfi otterrebbe un tesoretto che verrebbe reinvestito su due obiettivi principali, un centrocampista e un attaccante. Vista la difficoltà nel raggiungere Frattesi, il direttore sportivo della Roma ha spostato il focus del suo lavoro sul reparto offensivo dove Artem Dovbyk, acquistato quest’estate per una cifra intorno ai 40 milioni, è l’unico attaccante a disposizione di Ranieri.

I nomi che la Roma sta seguendo per dare all’allenatore un’alternativa valida all’ucraino sono quelli di Beto, attaccante guineano dell’Everton passato dalla Serie A con la maglia dell’Udinese, e di Fullkrug, attaccante tedesco del West Ham che lo scorso anno con il Borussia Dortmund ha raggiunto la finale di Champions League. L’interesse della Roma per uno di questi due attaccanti arriva anche dall’interesse nel cedere l’attaccante uzbeko Eldor Shomurodov su cui ci sarebbe l’interesse di diverse squadre del nostro campionato, Venezia, Empoli e Cagliari, che vorrebbero prendere il giocatore con la formula del prestito.

Calciomercato Roma News, le trattative per i due attaccanti

L’obiettivo più concreto del calciomercato Roma per quanto riguarda il reparto offensivo è quello di Beto che quest’anno con la maglia dell’Everton ha disputato solo 12 partite contribuendo con un unico gol e che per l’allenatore Sean Dyche è una seconda scelta. La trattativa tra i due club potrebbe essere semplice visto che entrambi sono di proprietà della famiglia Friedkin che faciliterebbe l’arrivo dell’ex Udinese in prestito, sull’attaccante però è forte anche l’interesse del Torino che da settimane tratta con il club inglese e che offrirebbe al giocatore un ruolo da protagonista dopo l’infortunio di Zapata.

Il secondo nome per l’attacco seguito dal calciomercato Roma è quello di Niclas Fullkrug, anche lui in difficoltà nel trovare continuità e titolarità con la maglia del West Ham in Premier League sotto la guida di Lopetegui, ma che con l’arrivo del nuovo allenatore Graham Potter potrebbe trovare un nuovo minutaggio. La proposta della Roma è quella di acquisire il giocatore in prestito fino a fine stagione con un’opzione di acquisto al raggiungimento di determinati obiettivi, la squadra della capitale si fa forte anche dell’aiuto di Mats Hummels, ex compagno e capitano di Fullkrug ai tempi del Borussia e che potrebbe convincere l’attaccante a sposare la causa giallorossa.