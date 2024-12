CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL GALATASARAY SEGUE ANCORA DYBALA

L’inizio ufficiale del mese di trattative invernali è ormai alle porte e diamo quindi uno sguardo al calciomercato Roma tra rumors e indiscrezioni. Uno degli argomenti più caldi per l’ambiente giallorosso è quello concernente la permanenza nella Capitale di Paulo Dybala, giocatore che finora non ha offerto le prestazioni che ci si poteva aspettare da uno come lui e parso non del tutto soddisfatto della sua situazione durante questa prima metà di stagione. La Joya non sarebbe però intenzionata ad abbandonare il club ora allenato da mister Claudio Ranieri, decidendo anzi di dare la sua disponibilità anche in merito allo spalmare il proprio stipendio da otto milioni di euro più uno di bonus.

Calciomercato Roma news/ Suggestione Sildillia, Pellegrini verso Firenze (26 dicembre 2024)

La società che sembra essere maggiormente interessata ad accaparrarsi Dybala in queste settimane è il Galatasaray ed anche l’allenatore Buruk ha espresso parole interessanti sull’argomento: “Il suo valore non si può mettere in discussione. Tutti gli allenatori lo vogliono, ma la dirigenza sta facendo delle valutazioni”. Ai giallorossi di Turchia non mancano le alternative, su tutte il georgiano Mikautadze, ma la clausola da 12 milioni di euro valida per l’estero che tornerà ad essere attiva per il cartellino dell’ex juventino fa parecchio gola al Galatasaray che dovrà in ogni caso convincere anche lo stesso calciatore se vorrà tesserarlo.

Calciomercato Roma/ Per Saelemaekers servono 15 milioni. Idea Beto in attacco (24 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL TORINO VUOLE L’OBIETTIVO BETO

La situazione di Paulo Dybala non è però l’unica ad occupare i pensieri della dirigenza per quanto riguarda il calciomercato Roma e, nello specifico, il reparto più avanzato del campo. I capitolini hanno infatti evidenziato qualche difficoltà anche nell’andare a segno durante questa annata calcistica nonostante l’arrivo dell’ucraino Artem Dovbyk, il quale sta lasciando il segno con le sue prestazioni ed i suoi gol. Il ventisettenne è tuttavia l’unico attaccante che sta tenendo fede alle aspettative tradite invece purtroppo da altri come ad esempio Eldor Shomurodov, sin qui reduce da un gol ed un assist in sette partite di Serie A.

Calciomercato Roma/ Hermoso ai saluti. Piace Ratiu per la fascia destra (23 dicembre 2024)

Nell’elenco dei possibili centravanti che potrebbero svolgere il ruolo di vice-Dovbyk pare esserci anche il nome di Beto, portoghese naturalizzato guineese già passato per il nostro campionato vestendo la maglia dell’Udinese. Stando a Tuttomercatoweb, il ventiseienne non starebbe vivendo un buon momento con la sua nuova squadra, ovvero l’Everton, e sarebbe anche pronto a lasciare la Premier League magari proprio per tornare a giocare in Italia sebbene la concorrenza per aggiudicarselo non manchi. Il Torino è infatti il club maggiormente intenzionato a tesserarlo e per concludere l’affare potrebbe offrire 7 milioni di euro per un prestito con riscatto fissato per la sessione estiva.