CALCIOMERCATO ROMA NEWS, MOURINHO BEFFA LA ROMA!

Il calciomercato della Roma dice addio a un obiettivo che era parso davvero vicino negli ultimi giorni, con De Rossi che si era sentito davvero in procinto di risolvere il problema relativo al centravanti. Youssef En-Nesyri ha pensato seriamente di accettare l’offerta della Roma, ma alla fine l’ultimatum del presidente del Fenerbahce, che aveva concesso altre 48 ore venerdì sera, ha avuto effetto. Secondo i rumors di calciomercato di vari media spagnoli, il Siviglia e il Fenerbahce stanno finalizzando lo scambio di documenti per l’attaccante marocchino e la Roma è ormai fuori dai giochi.

L’operazione porterà 25 milioni di euro nelle casse del club andaluso, inclusi i bonus. Le firme sono previste per la giornata di lunedì in Turchia. La Roma, nel tentativo di soddisfare il desiderio di De Rossi che aveva espressamente richiesto En-Nesyri, era disposta a offrire 22 milioni più 1,4 milioni a stagione per il centravanti. Tuttavia, l’offerta di 3 milioni in più da Istanbul e le chiamate di Josè Mourinho hanno convinto il bomber a scegliere la Super Lig turca, nonostante le sue iniziali riserve. La Roma ora valuta altri nomi di calciomercato per l’attacco, tra i quali Sorloth del Villarreal, Retegui del Genoa e David del Lille.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COSA MANCA PER SOULÉ

A questo punto per il calciomercato della Roma l’obiettivo numero uno resta il giovane juventino Soulé. De Rossi vede in Soulé il perfetto alter ego di Dybala, soprattutto dopo la positiva stagione a Frosinone, in cui ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 36 partite. L’accordo con il giocatore è già stato raggiunto, ma manca ancora l’intesa tra i club. Soulé, nel frattempo, attende pazientemente, preferendo l’idea di restare in Italia piuttosto che cedere alle lusinghe del Leicester e dei petrodollari, che hanno portato però l’offerta ai 35 milioni richiesti dalla Juventus.

La Roma rispetto ai suoi parametri economici si è già spinta molto in là per cercare di arrivare al cartellino di Soulé: 28 milioni comprensivi di bonus, meno di quanto offerto dalle “Foxies” ma i giallorossi puntano sulla voglia dell’argentino di continuare a mettersi in gioco in Serie A. La vicinanza di Dybala potrebbe essere fondamentale per crescere sotto l’ombra di un grande campione, per giunta connazionale di Soulé, ma sarà la Juventus a decidere e i bianconeri si aspettano un ultimo sforzo dalla Roma per chiudere definitivamente la trattativa di calciomercato.