Calciomercato Roma News/ Sorloth in pole per il ruolo di attaccante. Affondo per Dahl (21 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, SORLOTH È IL FAVORITO

Il calciomercato Roma ha bisogno di un centravanti. Daniele De Rossi ha espressamente richiesto un nuovo attaccante dato che molti volti dell’anno scorso non vestiranno più la casacca giallorossa, a partire dai prestiti terminati di Azmoun e Lukaku fino al futuro in bilico di Abraham.

La Roma starebbe infatti lavorando per un nuova punta e il nome in pole position è quello di Sorloth. Il sogno rimane David, su questo non ci piove, ma la concorrenza è agguerrita. Per il norvegese invece, spiega il Corriere dello Sport, c’è l’ok del calciatore per un trasferimento nella Capitale.

Quello che manca è l’accordo del Villareal che fa leva sulla clausola da 38 milioni di euro presente sul contratto dell’attaccante. Gli spagnoli però sanno che sarebbe una richiesta spropositata e consapevoli anche della volontà di Sorloth, sarebbero disposti ad abbassare le pretese.

In ogni caso serve necessariamente un rialzo di almeno 20 milioni per potersi sedere intorno ad un tavolo. Un altro nome che era tanto in voga nell’ultimo periodo è rappresentato da En Nesyri, ma l’attaccante del Siviglia sembra ormai molto vicino al Fenerbahce di José Morunho.

CALCIOMERCATO ROMA, SI ACCELERA PER CHIUDERE DAHL

Il calciomercato Roma guarda anche in difesa. Il profilo di Samuel Dahl è graditissimo dai dirigenti giallorossi e c’è già l’accordo col terzino del Djurgarden. il classe 2001 sta spingendo per un trasferimento in Italia, ma la volontà della società sono differenti rispetto a quelle del calciatore.

Questo perché dalla Premier League è arrivata un’offerta ben più ricca dei 3/4 milioni di euro offerti dalla Roma e dunque il Djurgarden vorrebbe incassare una cifra maggiore. L’entourage però vuole accontentare il proprio assistito e quindi starebbe spingendo per fissare la deadline per giovedì.











