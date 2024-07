CALCIOMERCATO ROMA NEWS, COLPACCIO IN ATTACCO?

Dopo aver quasi concluso l’affare Soulé, il calciomercato della Roma si concentra ora sulla ricerca di un centravanti. Con En-Nesyri ormai destinato al Fenerbahçe e già a Istanbul, i giallorossi hanno esplorato altre opzioni come il norvegese Sorloth. Tra i profili più interessanti c’è quello di Artem Dovbyk, ucraino classe ’97 e capocannoniere della scorsa stagione nella Liga con il Girona. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, la Roma presenterà una prima offerta che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe superare di poco i 30 milioni di euro.

Oggi l’agente di Dovbyk era a Roma per discutere con la dirigenza giallorossa, che sta cercando di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid. I Colchoneros erano vicini alla chiusura dell’accordo con il Girona per 40 milioni di euro, inclusi i bonus, ma l’affare è attualmente bloccato a causa di una mancata intesa sulle commissioni con l’agente del giocatore. La Roma, insieme al West Ham, sta cercando di inserirsi nella trattativa di calciomercato ma i catalani dovranno fare un passo indietro rispetto alla clausola che la Roma non ha intenzione di pagare per intero.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOULÉ PRONTO A SBARCARE NELLA CAPITALE

Il calciomercato della Roma ha invece chiuso il colpo per quanto riguarda Matias Soulé. Tra stasera e domani, i due club definiranno gli ultimi dettagli dell’operazione: un affare da 26 milioni di euro più 4 di bonus, di cui 2 facilmente raggiungibili. In queste ore, le società sono in continuo contatto per finalizzare gli ultimi dettagli riguardanti i bonus e la percentuale sulla futura rivendita, ma la trattativa è alle battute finali.

Il trasferimento di Matias Soulè dalla Juventus alla Roma sarà il secondo più costoso finora concluso in questo calciomercato da un club di Serie A, dopo quello di Alessandro Buongiorno dal Torino al Napoli. Il giocatore di Mar del Plata ha già definito i dettagli contrattuali con la Roma: firmerà un contratto di 5 anni con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro netti a stagione, più bonus ed il calciatore è ormai solo in attesa dell’ok definitivo per poter sbarcare nella Capitale.