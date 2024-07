CALCIOMERCATO ROMA, SU PUBILL C’È ANCHE IL BOLOGNA

Il calciomercato Roma sta accelerando per Pubill. Il talento spagnolo dell’Almeria, su cui c’era forte il Bologna, interessa molto anche ai giallorossi che vorrebbero sorpassare definitivamente i felsinei. Oggi, 25 luglio, è infatti previsto un incontro tra le due parti.

Il motivo di questo blitz non è solo per superare il Bologna, ma anche perché l’altro obiettivo giallorosso ovvero Lorenz Assignon è finito concretamente nel mirino dell’Aston Villa che dunque sarebbe ad un passo dall’acquisto.

CALCIOMERCATO ROMA, 30 MILIONI PER SORLOTH

Il calciomercato Roma è sempre concentrato sull’attaccante. Ne parliamo già da tempo della necessità dei capitolini di fare necessariamente un centravanti in questa sessione di mercato dato che quasi l’intero reparto, rispetto all’anno scorso, è stato smantellato.

Azmoun ha terminato il prestito ed è tornato al Bayer Leverkusen, in attesa del passaggio al Siviglia come sostituto di En-Nesyri. Per Lukaku il discorso è chiaro da tempo: rientrato al Chelsea, il belga andrà al Napoli appena il PSG ufficializzerà Osimhen.

Discorso Abraham: il Milan deve capire quale punta prendere oltre a Morata, visto l’addio di Giroud. Fullkrug è in bilico dopo che l’Atletico Madrid ha chiuso Dovbyk, ma l’inglese sembra piacere molto al nuovo tecnico Fonseca.

Detto ciò, secondo Matteo Moretto, la Roma avrebbe presentato un’offerta importante al Villareal di 30 milioni per Sorloth. Il gigante norvegese rappresenterebbe il prototipo di centravanti che il club giallorosso sta cercando.