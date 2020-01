Calciomercato Roma news/ Per Mariano Diaz ora c’è una concorrente in più

Mariano Diaz è sempre un nome in primo piano per il calciomercato Roma. Sappiamo che l’interesse è forte fin dall’estate, quando già la Roma aveva avuto alcuni contatti con il Real Madrid, che però non avevano portato frutto. Adesso Mariano Diaz è ancora di attualità, anche perché la Roma ha effettivamente bisogno di rinforzare un reparto offensivo che sembra dipendere in modo eccessivo da Edin Dzeko, il quale tuttavia non può essere l’unico a tirare la carretta nel reparto offensivo della squadra di Paulo Fonseca. Dunque ecco Mariano Diaz sempre nel mirino della Roma, tuttavia la società giallorossa deve stare attenta alla concorrenza, alla quale si è aggiunto anche il Lione, nuova (vecchia, in realtà) squadra interessata al giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA: ATTENZIONE AL LIONE PER MARIANO DIAZ

Secondo quanto riferisce il principale giornale sportivo francese L’Equipe, infatti, su Mariano Diaz è tornato con forza l’Olympique Lione, squadra in cui lo stesso Diaz era esploso nel campionato 2017/2018 con 37 presenze e 18 gol. Un record personale che convinse il Real Madrid a riportarlo alla base nell’estate del 2018. Ma ad un anno e mezzo di distanza la situazione è radicalmente cambiata e il Real Madrid lo farà partire a gennaio. La Roma si è mossa già da tempo ma adesso si è inserito il Lione e di conseguenza proprio i giallorossi e i francesi sono le due principali indiziate per accoglierlo. Mariano Diaz preferirà tornare in un ambiente che già conosce bene o scoprire anche il calcio italiano? Dalla risposta a questa domanda dovrebbe dipendere il suo futuro…

