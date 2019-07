Calciomercato Roma News/ Beppe Riso: “E’ fatta per Mancini!” (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma potrebbe vedere concretizzarsi oggi un acquisto con l’ufficialità dell’arrivo di Gianluca Mancini dall’Atalanta. Il difensore classe 1996 dovrebbe essere dunque l’erede di Kostas Manolas in giallorosso dopo che quest’ultimo è volato al Napoli. A confermare l’affare è l’agente del calciatore, Giuseppe Riso. Questi è stato ospite al microfono di Luca Paganini durante la trasmissione di Rai Due Domenica Sportive estate. Il giornalista ha però riportato in un secondo momento le parole del procuratore che avrebbe specificato come l’affare sia praticamente fatto. Una trattativa di calciomercato ben avviata che vedrebbe la squadra giallorossa pronta a tirare fuori dal cilindro 20 milioni più bonus. Intanto la Dea punta per sostituirlo Sergi Gomez dal Siviglia, centrale di grande esperienza e che potrebbe diventare leader della difesa pronta a giocarsi la sue chance in Champions League.

Calciomercato Roma News, Higuain primo obiettivo in attacco e Dzeko…

Gonzalo Higuain è l’obiettivo numero uno del calciomercato della Roma. Dalla Rai Ciro Venerato fa sapere che al momento la distanza tra l’Inter ed Edin Dzeko è di appena 6 milioni e che l’affare probabilmente si farà. A quel punto la squadra giallorossa proverà l’assalto al Pipita che però non sembra convinto del trasferimento nella capitale. Si parlerà solo del centravanti e non di Nicolò Zaniolo con gli otto volte campioni d’Italia. Secondo Giocondo Martorelli infatti il centrocampista questa settimana si trasferirà al Tottenham. Gli Spurs sul piatto della bilancia mettono il belga Toby Alderweireld che dovrebbe di fatto andare a rinforzare il pacchetto arretrato proprio insieme a Gianluca Mancini. Tornando all’attacco se dovesse saltare l’arrivo di Higuain si punterà Mariano Diaz del Real Madrid.

