CALCIOMERCATO ROMA NEWS: UN NUOVO CENTRALE?

Il calciomercato della Roma viaggia spedito e non si limita a Matias Soulé e Artem Dovbyk, ma continua a lavorare intensamente per potenziare la squadra di Daniele De Rossi. La dirigenza giallorossa ha deciso di concentrarsi sul rafforzamento della difesa, che necessita di alcuni miglioramenti. Attualmente, il club capitolino ha messo nel mirino Loic Badé, difensore franco-ivoriano in forza al Siviglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha avviato i contatti con il club andaluso per trattare l’acquisto di Badé, il cui prezzo è fissato a 20 milioni di euro.

Per ridurre il costo dell’operazione, la Roma sta cercando di includere delle contropartite tecniche, dato che ci sono diversi giocatori in uscita. Tuttavia, al momento il Siviglia richiede solo un pagamento in contanti. Badé, classe 2000 e proveniente da Lens e Rennes, ha disputato 33 partite con il Siviglia nella scorsa stagione e ha un contratto con la squadra spagnola fino al 30 giugno 2027. È stato anche titolare nella finale di Europa League persa nel 2023 a Budapest dalla Roma proprio contro il Siviglia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: MANCANO LE CONTROPARTITE PER ABRAHAM

Il calciomercato della Roma cerca anche di trovare soluzioni per il trasferimento di Tammy Abraham al Milan. Nelle ultime ore era stata ipotizzata una chiusura dell’affare con una doppia contropartita per i giallorossi: Okafor e Saelemaekers nella Capitale col centravanti inglese in rossonero. Soluzione che sarebbe piaciuta molto a De Rossi, soprattutto per l’inserimento del centrocampista che ha ricoperto un ruolo decisivo nella cavalcata verso la Champions del Bologna nella passata stagione.

Tuttavia, il Milan non è disposto a includerli nell’operazione, portando la trattativa a una fase di stallo. La Roma cerca di massimizzare il ricavato dalla vendita di Tammy Abraham, cercando di trovare un accordo con i rossoneri che preveda l’inclusione di una contropartita per abbassare il costo del cartellino dell’attaccante inglese, valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro da Ghisolfi. Il Milan, tuttavia, non intende svendere i propri giocatori e valuta sia Okafor che Saelemaekers intorno ai 15 milioni di euro.

