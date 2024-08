CALCIOMERCATO ROMA: CRISTANTE PUÒ PARTIRE?

L’amichevole di ieri ha dato a De Rossi buone indicazioni ma anche la consapevolezza che il calciomercato Roma continua e potrebbe anche perdere qualche pezzo per strada. Sono ancora 25 i giorni di mercato che potrebbero strappare ai capitolini pezzi importanti per il loro gioco: tra questi c’è Bryan Cristante, che potrebbe lasciare il club al quale è legato ormai da anni, diventando un perno fondamentale del centrocampo. Cristante vorrebbe continuare a vestire la maglia della Roma ma se arrivasse un’offerta da 20 milioni, la dirigenza potrebbe cambiare idea e lasciar partire il numero 4.

CALCIOMERCATO ROMA: ABRAHAM VERSO IL MILAN?

Il futuro di Cristante potrebbe essere lontano dalla Capitale, così come sicuramente sarà quello di Tammy Abraham, che non sembra rientrare nei piani del tecnico. L’attaccante piace al Milan ma non c’è ancora l’accordo economico tra le due società. La Roma, infatti, chiede 30 milioni di euro mentre l’offerta economica rossonera è più bassa. L’inserimento di una o due contropartite tecniche, però, potrebbe sbloccare l’affare: come spiega Il Romastica, sarebbero Alexis Saelemaekers e Noah Okafor a raggiungere Trigoria, mentre Abraham farebbe la valigia in direzione Milanello. La trattativa del calciomercato Roma, comunque, è al momento lontana dal chiudersi ma la pista sembrerebbe concreta: attenzione però alla concorrenza, con l’Atalanta che sembrerebbe intenzionata a fare un pensierino sull’attaccante dopo la rottura del crociato anteriore, del collaterale e del menisco di Gianluca Scamacca, che rimarrà fuori almeno sei mesi.