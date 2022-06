Calciomercato Roma news/ Pressing su Frattesi, offerto van de Beek

Roma attivissima sul mercato estivo. I giallorossi sono pronti a fare il salto di qualità con i rinforzi indicati in prima persona da Josè Mourinho. Dopo Svilar e Matic, in arrivo a costo zero rispettivamente da Benfica e Manchester United, la compagine capitolina è alla ricerca di un calciatore di qualità e sostanza per il centrocampo. E torna di moda il nome di Davide Frattesi del Sassuolo…

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Frattesi è una delle richieste esplicite dello Special One per rinforzare il centrocampo romanista. Ricordiamo che il club di proprietà Friedkin vanta già il 30 per cento del cartellino dell’ex Monza, ma le richieste della società emiliana sono parecchio elevate: 40 milioni di euro. C’è distanza tra le valutazioni di domanda e offerta, ma Tiago Pinto è pronto ad avviare le contrattazioni.

Uno dei possibili obiettivi di calciomercato della Roma potrebbe essere Donny van de Beek. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il classe 1997 è in uscita dal Manchester United ed è stato offerto alla dirigenza giallorossa. In passato l’olandese era stato monitorato dagli scout capitolini e la pista potrebbe tornare rovente. Qualche difficoltà per arrivare a Ola Solbakken. Secondo Tuttosport, il Bodo Glimt non vorrebbe perdere l’esterno offensivo in scadenza 2023: la Roma è pronta a rilanciare, arriverà un’offerta ufficiale nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda le uscite, si va verso l’addio di Jordan Veretout. Il francese continua a fare gola al Marsiglia: l’ex Nantes è tra i sacrificabili di Mourinho e il suo cartellino è valutato 15 milioni di euro. Infine, chiudiamo con l’indiscrezione del Corriere dello Sport su Lorenzo Pellegrini: secondo quanto ricostruito dal quotidiano, il Newcastle avrebbe offerto 60 milioni di euro per il suo cartellino. La dirigenza giallorossa vuole puntare fortemente su di lui, tanto da pensare di affidargli la maglia numero 10 di Francesco Totti.

