I GIALLOROSSI DEBUTTANO DAVANTI AL PUBBLICO DI CASA

Tutto pronto per la diretta Roma Athletic Bilbao che sancirà l’inizio dell’Europa League 2024/2025 per due delle migliori squadre di questa competizione. Il calcio d’inizio è fissato alle 21,00 di giovedì 26 settembre in uno Stadio Olimpico di Roma dove è attesa una massiccia presenza.

I giallorossi arrivano dalla prima vittoria in Serie A nella sfida contro l’Udinese ma stanno attraversando un periodo molto complicato dopo l’esonero di De Rossi e l’arrivo in corsa di Ivan Juric. Buono stato di forma, invece, per l’Athletic Bilbao che arriva da tre vittorie consecutive in Liga e vorrà confermarsi anche in Europa League dopo una lunga assenza che dura dalla stagione 2017/2018.

DIRETTA ROMA ATHLETIC BILBAO, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per non perdersi la diretta Roma Athletic Bilbao servirà un abbonamento a Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà la partita con fischio d’inizio alle 21,00. Come di consueto, sarà possibile seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati per tutti i novanti minuti.

ROMA ATHLETIC BILBAO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni della diretta Roma Athletic Bilbao per capire che gara intenderanno giocare i due tecnici. Juric cerca delle certezze ed è pronto a ricalcare la formazione che ha superato l’Udinese schierandosi con il suo 3-4-2-1. Le novità potrebbero riguardare maggiormente l’attacco dove Soulé e Pellegrini dovrebbero essere a sostegno di Dovbyk mentre Paredes e Koné formeranno la coppia di centrocampo. Attesa anche per Mats Hummels che andrà a completare la difesa insieme ad Hermoso e Mancini.

Classico 4-2-3-1, invece, per Ernesto Valverde che si affiderà alla qualità del suo attacco per mettere in difficoltà i giallorossi. Nico Williams verrà difficilmente rischiato dall’ex Barcellona che potrebbe schierare Berenguer, Sancet ed Inaki Williams a sostegno di un ispirato Guruzeta a caccia della conferma anche in Europa League. Paredes e Vivian dovrebbero essere la coppia centrale con Lekue che farà riposare De Marcos e Yuri sulla sinistra a fare da attaccante aggiunto.

ROMA ATHLETIC BILBAO, LE QUOTE

Passiamo alle quote della diretta Roma Athletic Bilbao andando a vedere le proposte di Sisal per questa partita. I padroni di casa partono con il ragionevole favore del pronostico e vedono una loro vittoria quotata a 2,00 contro il 3,75 per gli ospiti e il pareggio X a 3,25.