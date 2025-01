CALCIOMERCATO ROMA NEWS, TENTATIVO PER CASEMIRO DEL MANCHESTER UNITED

Notizia clamorosa per il calciomercato Roma che avrebbe messo gli occhi su Casemiro del Manchester United per rinforzare la mediana già in questa sessione di riparazione. Il retroscena di mercato è stato raccontato da Gianluca Di Marzio che ha spiegato come la Roma fosse sulle tracce del centrocampista brasiliano perché allarmata dalla situazione intorno a Paredes che rimane ancora con il futuro in bilico. Il centrocampista argentino, infatti, ha più volte palesato la volontà di chiudere la carriera al Boca Juniors e i dirigenti giallorossi hanno già mosso i primi passi per sostituirlo in caso di una partenza che potrebbe avvenire anche durante questa sessione.

Il nome di Casemiro scalda la piazza giallorossa che potrebbe accogliere uno dei migliori mediani della sua generazione anche se gli ultimi anni della sua carriera sono stati di livello decisamente inferiore anche per via della situazione complicata che si vive in casa Manchester United.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CELIK PIACE AL GALATASARAY

Il lavoro del calciomercato Roma si concentra soprattutto per le uscite con diversi calciatori ancora da piazzare per liberare ingaggi pesanti e slot all’interno di una rosa ricca di esuberi da piazzare entro fine stagione. Uno dei nomi del calciomercato Roma più gettonati per l’addio in questa sessione di gennaio è quello di Celik che è seguito da vicino da diversi club turchi tra cui il Galatasaray e, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe provare l’affondo proprio nei prossimi giorni.

Il club turco vorrebbe proporre intavolare la trattativa con la base di un prestito secco ma il calciomercato Roma vorrebbe inserire un’opzione per il riscatto per un calciatore che è ai margini del progetto Ranieri e del futuro prossimo dei giallorossi che vorrebbero cederlo soprattutto dopo aver puntato sull’olandese Rensch che si è dimostrato di ottimo livello già nella prima uscita da titolare.