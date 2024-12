CALCIOMERCATO ROMA, SILDILLIA PIACE A RANIERI PER LA DIFESA

Il calciomercato Roma sta entrando nel vivo ed è alla ricerca di un nuovo nome per poter rinforzare la difesa e le corsie laterali sulle quali Ranieri sta basando il suo gioco. Il nome di questa mattina è quello di Kiliann Sildillia di proprietà del Friburgo e pronto ad un salto di carriera che gli faccia giocare in Europa con continuità dopo le buone presenza fatte con il club tedesco. Ghisolfi è stato stregato dalle qualità del terzino francese che mostra grande duttilità e potrebbe adattarsi su entrambe le corsie e anche come esterno di un centrocampo a cinque come quello attualmente utilizzato da Claudio Ranieri. Per portare a termine questa trattativa con il Friburgo servirà una cifra intorno ai 10 milioni di euro che la Roma potrebbe decidere di spendere già in questa sessione di mercato.

CALCIOMERCATO ROMA, LA FIORENTINA INSISTE PER PELLEGRINI

Come riporta Sky Sport, il calciomercato Roma è anche molto vivo in uscita con Lorenzo Pellegrini che potrebbe cambiare aria già in questa sessione di calciomercato dopo un inizio di stagione tutt’altro che entusiasmante. Il centrocampista italiano non ha mai dimostrato di essere al 100% della sua condizione e ha faticato con tutti e tre gli allenatori che sono passati dai giallorossi in questa stagione compreso Claudio Ranieri che gli sta riservando un ruolo secondario all’interno del suo sistema di gioco. Su di lui ci sono gli occhi attenti della Fiorentina che sta cercando un centrocampista in grado di sostituire Bove e potrebbe decidere di ripercorrere la tratta già solcata con la Roma per chiudere questa trattativa e portare le qualità di Pellegrini a Firenze. Lo stipendio da quattro milioni annui rende Pellegrini molto difficile da cedere anche e soprattutto perché il suo contratto scadrà a giugno 2026 e non sarà facile per la Roma trova una squadra pronta a pagare il suo cartellino.