CALCIOMERCATO ROMA, IL MILAN CHIEDE 15 MILIONI PER SAELEMAEKERS

Tra entrate ed uscite, il calciomercato Roma sta entrando nel vivo anche se la situazione più importante da risolvere è quella che riguarda il prestito di Alexis Saelemaekers attualmente punto fermo dei giallorossi e chiave tattica del progetto di Ranieri. L’esterno belga è arrivato a Roma durante la sessione estiva in uno scambio che ha portato Abraham al Milan e ha dato un’alternativa veloce e di qualità per coprire la fascia dei giallorossi che lo hanno subito perso per infortunio. Saelemaekers è tornato in campo contro il Tottenham ed è subito stato decisivo con l’assist che ha portato al gol del pareggio di Hummels e, perciò, la Roma vorrebbe riscattarlo il prima possibile per poter dare continuità alle sue prestazioni.

Il discorso si dovrebbe risolvere già a gennaio con il Milan che è pronto a liberarsi dell’ex Anderlecht solo in caso di offerta intorno ai 15 milioni di euro che potrebbe anche lievitare con il passare del tempo.

CALCIOMERCATO ROMA, BETO POTREBBE TORNARE IN SERIE A

Il calciomercato Roma sta lavorando anche per il possibile innesto di una nuova punta che possa far rifiatare Dovbyk senza abbassare di troppo la qualità dell’attacco giallorosso che ha dimostrato grande fragilità senza la punta ucraina. L’intrigo più interessante è quello con l’Everton che è di proprietà dei Friedkin e potrebbe facilitare eventuali trasferimenti sia in entrata che in uscita in grado di completare la rosa dei giallorossi.

Il nome più intrigante è quello dell’ex Udinese Beto che è pronto a lasciare l’Inghilterra dopo un’esperienza tutt’altro che entusiasmante e la Roma sta seguendo da vicino questa situazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il contratto dell’attaccante portoghese andrà in scadenza a giugno e l’Everton non ha nessuna intenzione di rinnovarlo perciò potrebbe anche aprire ad un trasferimento anticipato per risparmiare gli ultimi sei mesi del suo ingaggio.