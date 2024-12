CALCIOMERCATO ROMA, HERMOSO VICINO ALLA CESSIONE

Durerà poco la permanenza di Mario Hermoso con i colori giallorossi perché il calciomercato Roma ha già deciso di lasciarlo andare per liberare il pesante ingaggio anche e soprattutto a fronte delle brutte prestazioni di questi mesi che lo hanno messo ai margini del progetto. Il difensore spagnolo era arrivato alla Roma da svincolato nei primi giorni di settembre dopo un lungo tira a molla con Napoli e Inter che hanno provato fino all’ultimo ad ingaggiarlo anche e soprattutto per via della sua grande esperienza europea maturata con l’Atletico Madrid.

Hermoso, fino ad ora, ha collezionato solo brutte partite con la maglia dei giallorossi e sembra essere inadatto alle caratteristiche del calcio italiano che gli richiedono di lavorare più con il reparto ed essere più preciso anche in marcatura. Il calciatore, nonostante le brutte prestazioni, ha diversi estimatori soprattutto all’estero con il Real Madrid che potrebbe decidere di puntare su di lui per sopperire ai tanti infortuni in difesa e con il Fenerbahce di Mourinho che gradirebbe l’aggiunta di un nuovo difensore di esperienza.

CALCIOMERCATO ROMA, OCCHI SU RATIU DEL RAYO VALLECANO PER LA FASCIA DESTRA

Non ci sono solo cessioni all’orizzonte del calciomercato Roma, infatti, Ghisolfi sta lavorando su più fronti per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri ed iniziare a costruire la squadra per il prossimo anno. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo terzino destro da diverso tempo e potrebbero intervenire sul mercato già in questa sessione di gennaio per scongiurare una possibile ricaduta di Saelemaekers che ha dimostrato di essere la vera chiave di volta di questa squadra.

L’idea è quella di provare l’assalto sul nazionale rumeno Andrei Ratiu che gioca al Rayo Vallecano ed è un classe 1998 alla ricerca di un’opportunità per dimostrare il suo valore anche a livello internazionale. Il terzino rumeno si è particolarmente messo in mostra durante gli Europei ed è uno dei terzini più interessanti del campionato spagnolo ed una sua possibile cessione non è ben vista dal Rayo Vallecano che ha fissato una clausola di 25 milioni di euro sul suo contratto.

