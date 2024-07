Calciomercato Roma/ Reijnders, nuova idea per il centrocampo: lo manda Ibra! (8 luglio 2024)

Oggi, nel giorno in cui a Fiumicino è sbarcato Enzo Le Fée, il nuovo centrocampista voluto dal ds Florent Ghisolfi, rimbalza una nuova voce di calciomercato: alla Roma è stato offerto dal Milan, Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha vissuto una prima annata positiva alla corte di Pioli anche se qualche piccolo infortunio di troppo non gli ha consentito di avere la giusta continuità. I dirigenti del Milan sono soddisfatti del rendimento di Tijjani Reijnders, ma con l’arrivo imminente di Youssouf Fofana dal Monaco potrebbero decidere di liberarsene. L’operazione di calciomercato per Fofana costerà almeno 25 milioni: il Milan non vuole avere troppi giocatori in rosa e a detta di Ibrahimovic per un calciatore importante che entra ne può uscire uno. In questo caso uno dei candidati è proprio Tijjani Reijnders e Ibra ha pensato9 bene di chiamare l’amico Daniele De Rossi per offrirgli il centrocampista olandese.

Tijjani Reijnders alla Roma dipende dalle operazioni di calciomercato a metà campo

La Roma dovrebbe fare diverse operazioni di calciomercato a metà campo: preso Enzo Le Fée, scaduto il prestito di Renato Sanches farà le valigie anche Aouar che ha parecchie richieste in Arabia. In bilico anche la posizione di Edo Bove che potrebbe voler tentare una nuova esperienza in Premier. Tijjani Reijnders come caratteristiche di avvicina molto a Cristante che ufficialmente non in vendita ma che si vocifera potrebbe rientrare nella maxi operazione di calciomercato che Roma e Juventus vorrebbero mettere in piedi coinvolgendo Chiesa, Zalewski, Soulè ed El Shaarawy. Tijjani Reijnders a De Rossi non dispiace, forse tecnicamente, prestate come fisico, forse solo un pò troppo lento. La Roma non ha ancora voluto dare una risposta definitiva alla proposta di calciomercato del Milan, vuole capire quante caselle si troverà a dover riempire e soprattutto la fattibilità economica di questa operazione che risulterebbe un pò troppo costosa per i nuovi parametri imposti dai Friedkin.











