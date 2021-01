Calciomercato Roma/ Tiago Pinto: “Faremo di tutto per il rinnovo di Pellegrini”

CALCIOMERCATO ROMA: LE PAROLE DI TIAGO PINTO

È terminata la conferenza stampa di presentazione di Tiago Pinto, e si è ovviamente parlato anche del calciomercato Roma: tuttavia chi sperava in qualche notizia succosa è rimasto deluso, perché il nuovo General Manager giallorosso si è sbottonato pochissimo circa le prossime operazioni nel corso della finestra invernale – e non solo. Le domande nello specifico ci sono anche state: in particolare a Pinto è stato chiesto se Paulo Fonseca abbia manifestato qualche desiderio concreto che fosse in entrata o in uscita (ma soprattutto per quanto riguarda gli acquisti), il dirigente ha risposto che “lavoriamo insieme per trovare le soluzioni migliori per la Roma”. Ha parlato di progetto a medio-lungo termine ma non sono stati fatti nomi, lo stesso è stato quando si è messo l’accento sulle plusvalenze che la società dovrebbe fare per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Il GM ha risposto, detto che le regole finanziarie vanno rispettate e che il mondo è cambiato, ma ha ripetuto che scelte e valutazioni saranno prese di comune accordo per “vincere nel medio-lungo termine”, e che questo vale anche per il calciomercato di gennaio o la sessione estiva”.

PINTO SUL RINNOVO DI PELLEGRINI

Insomma: notizie strette di calciomercato non ci sono state, gli unici due nomi concreti che sono emersi nella conferenza stampa sono stati citati nel corso di domande. Sul terzino Bryan Reynolds, che alla fine è stato acquistato dalla Juventus in sinergia con il Benevento, il GM portoghese non ha voluto commentare l’indiscrezione sul rifiuto di pagare una commissione all’agente del calciatore, cosa che avrebbe fatto sfumare l’affare: anzi, qui ha proprio detto che “non parlerò di nessun caso nello specifico” in riferimento a chi lo ha preceduto nella stanza dei bottoni della Roma. Leggermente più esplicito per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, ormai da tempo un tema caldissimo in casa giallorossa: Pinto ha rivelato che “sono una persona trasparente e lo vedrete nel tempo” e poi ha aggiunto che Pellegrini “incarna il nostro progetto, è profondamente legato alla Roma e presto faremo di tutto per prolungare il suo contratto”. Insomma, l’unico titolo per quanto riguarda il calciomercato Roma è questo: Pellegrini sarà rinnovato, o comunque si cercherà di ripartire da lui. Che poi si riesca a farlo, è ancora da vedere…



