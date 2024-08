CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ARTHUR THEATE INDIVIDUATO DA GHISOLFI PER LA DIFESA

Dopo il trittico di acquisti formato da Enzo Le Fee, Matias Soulé e Artem Dovbyk, il calciomercato Roma non si è ancora fermato ed è alla ricerca di un nuovo difensore che possa colmare l’addio di Diego Llorente e coprire le precari condizioni di Chris Smalling. Ghisolfi, per il difensore, guarda ancora in Francia e sfrutta i rapporti privilegiati con il Rennes per tentare l’assalto al belga Arthur Theate di proprietà dei francesi e protagonista ad Euro2024 con un Belgio in grande difficoltà. Il profilo di Theate è quello di un difensore veloce ed abile in possesso palla con la capacità di adattarsi sia nella difesa a quattro che in quella a tre come “braccetto” di sinistra o anche centrale.

Con l’interesse per un calciatore come Theate e gli acquisti precedenti, la Roma rende chiara l’idea di calcio di Daniele De Rossi che sembra voler proporre una squadra in grado di dominare il possesso del pallone e creare tante occasioni per il tiro dei suoi attaccanti in totale contrapposizione con il calcio proposto da Mourinho nella scorsa stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL RENNES CHIEDE 20 MILIONI PER THEATE

Per arrivare all’acquisto di Arthur Theate, il calciomercato Roma dovrà fare un altro sforzo molto importante che possa soddisfare le richieste di un Rennes che si è già coperto in difesa con l’acquisto di Leo Ostigard dal Napoli. La società francese valuta il difensore belga almeno 20 milioni di euro e non ha intenzione di farlo partire per una cifra di tanto inferiore nonostante l’apertura del calciatore ad un possibile trasferimento alla Roma e ritorno in Italia dopo la breve esperienza con la maglia del Bologna.

I prossimi giorni saranno decisivi con Ghisolfi che sta già dialogando con l’entourage del calciatore su una base quinquennale ad un cifra intorno ai 2 milioni di euro a stagione.