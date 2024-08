CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CHI SIPRENDE LA FASCIA DESTRA?

Il calciomercato della Roma continua a monitorare il mercato alla ricerca di un’alternativa a Raoul Bellanova per la fascia destra. Uno dei nomi più interessanti è quello di Tiago Santos, un giovane talento di grande prospettiva. Classe 2002, Santos è già alla sua seconda stagione da professionista e sembra pronto per il salto in una squadra di alto livello. La sua crescita conferma la qualità della scuola calcistica portoghese, che attualmente è tra le migliori al mondo.

Tiago Santos è cresciuto nelle giovanili dello Sporting, uno dei vivai più produttivi in Portogallo e in Europa, ma ha cambiato diverse volte squadra giovanile fino ad approdare all’Estoril. È qui che ha iniziato il suo percorso verso il calcio professionistico, debuttando nella stagione 2022-2023 e collezionando 30 presenze, un numero significativo per un giovane appena uscito dal settore giovanile. Questo ha messo in evidenza il suo talento, tanto da attirare l’attenzione del Lille, noto per la sua attenzione ai giovani, che lo ha acquistato per 6,5 milioni di euro dopo solo un anno.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SMALLING E IN PARTENZA

Questa settimana la Roma ha dominato la scena del calciomercato, assicurandosi i nuovi acquisti di Le Fée, Dahl, Soulé e Dovbyk. La proprietà dei Friedkin ha investito quasi 90 milioni di euro per rafforzare la squadra, ma la priorità ora è quella di effettuare delle cessioni per poter tornare attivamente sul mercato. In attacco, Tammy Abraham è il giocatore più vicino alla partenza. In uscita da giugno, preferirebbe trasferirsi al Milan, nonostante l’interesse di Everton e West Ham. La Roma chiede 25 milioni di euro e non è interessata a scambi di giocatori.

Anche il reparto difensivo è in fase di ristrutturazione. Oltre a cercare un nuovo centrale e un terzino, la Roma deve prima liberare spazio. Karsdorp è ancora fuori rosa e ha appena cambiato agente, affidandosi ora alla SEG Football. Anche Kumbulla potrebbe partire, con il Parma interessato al suo acquisto. Le condizioni fisiche di Smalling destano preoccupazione, e il club spera di riuscire a cederlo in Arabia Saudita. Infine, i portieri Mastrantonio e Boer hanno lasciato il club, diretti rispettivamente al Milan Futuro e alla Pianese.