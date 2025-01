CALCIOMERCATO ROMA, ZEMURA PER LA FASCIA SINISTRA

Il calciomercato Roma è impegnato su molteplici fronti in questi frenetici giorni di trattative invernali. Una della varie zone del campo in cui i giallorossi vorrebbero migliorarsi per aumentare il livello dell’organico guidato da mister Ranieri è la corsia di sinistra, dove viene stabilmente impiegato Angelino al quale potrebbe essere utile un’alternativa sia per rifiatare che sotto l’aspetto tecnico-tattico. Il giocatore finito nel mirino romanista per la fascia mancina è Jordan Zemura, venticinquenne inglese naturalizzato zimbabwese sotto contratto con l’Udinese fino a giugno del 2027.

Protagonista con una rete segnata e due assist forniti ai suoi compagni di squadra in diciotto presenze totali fra campionato e Coppa Italia, Zemura sembra essere cresciuto molto dal momento del suo arrivo a parametro zero dal Bournemouth nel 2023. Accostato per questo ruolo ai capitolini insieme con Kayode della Fiorentina e Kiliann Eric Sildillia del Friburgo, il classe 1999 potrebbe essere una soluzione favorevole anche a costi contenuti in questo calciomercato Roma avendo una valutazione di mercato che si aggira sui 5 milioni di euro. Una cifra accessibile per le casse della Roma sempre che i bianconeri friulani non decidano di trattenere il giocatore, considerando che verrà liberato solo dopo aver trovato un sostituto.

CALCIOMERCATO ROMA, NUOVI CONTATTI CON GOLLINI

Pure il ruolo di portiere è un aspetto che interessa il calciomercato Roma in queste settimane. I giallorossi si starebbero infatti preparando all’eventualità di cedere Mathew Ryan, estremo difensore australiano arrivato la scorsa estate dall’AZ Alkmaar e sotto contratto fino a giugno di quest’anno. Il trentaduenne non sembra aver convinto l’ambiente romanista essendo riuscito a ritagliarsi soltanto una presenza in Coppa Italia subendo anche un gol dall’inizio dell’annata calcistica 2024/2025.

Pur dovendo ancora capire chi potrebbe essere davvero interessato ad accaparrarselo, Ryan continua a meditare un addio anticipato alla Roma che starebbe intensificando i contatti con l’entourage di Pier Luigi Gollini al fine di sostituirlo. Ora al Genoa ma in prestito dall’Atalanta, Gollini era finito in infermeria per un infortunio ed una volta recuperato ha perso il posto da titolare per colpa delle prestazioni convincenti offerte in campo dal suo collega Leali. Questo aspetto starebbe spingendo Gollini a guardarsi intorno e sarebbe quindi anche disposto a svolgere il ruolo di vice Svilar nella Capitale.

