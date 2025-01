CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SOULÈ AMBITISSIMO

II calciomercato Roma vede varie possibili cessioni già in questo gennaio. Le Fée è stato il primo della lista, ma non va dimenticato anche Matias Soulé. arrivato dalla Juventus dopo un grandissimo anno di esordio vera e propria con il Frosinone, l’argentino di Mar de la Plata non è mai riuscito a dimostrare il suo talento nella Capitale. Un trasferimento tanto agognato per i giallorossi che hanno dovuto battere la concorrente di club esteri e italiani, ma che alla fine forse un po’ sono pentiti. Non tanto per la scelta del ragazzo, considerando un talento molto importante come detto anche da Ranieri, ma più che altro per l’investimento fatto in una zona del campo dove già c’erano già Dybala e Baldanzi.

Calciomercato Roma News/ De Winter per rinforzare la difesa e Ola Aina se salta Rensch (15 gennaio 2025)

Probabilmente a Roma ci si aspettava un addio di Dybala verso l’Arabia Saudita, cosa che poi non è accaduta. Questo ha portato Soulé ad essere una riserva da 30 milioni. Adesso però potrebbe esserci una svolta nella carriera di Matias almeno nel breve termine. Il Genoa ha proposto uno scambio di prestiti con De Winter, giocatore che alla Roma potrebbe far comodo in difesa. L’altra squadra interessata all’ex Juventus è la Fiorentina senza dimenticare il Betis, ma per ora è un po’ più defilata poiché il calciatore preferirebbe rimanere in Serie A. Nonostante tutti questi rumors, Ranieri oggi in conferenza stampa, senza usare mezzi termini, ha detto chiaramente che Soulé non si tocca e che rimane a Trigoria per continuare il suo percorso di adattamento e per prepararsi alla prossima stagione.

Calciomercato Roma News/ Sondaggio per Kalimuendo, Zalewski cessione imminente (14 gennaio 2025)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, FRATTESI SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Il calciomercato Roma insiste per Frattesi. Il calciatore dell’Inter è il vero sogno dei giallorossi, ma la trattativa si è complicata parecchio. La richiesta di 45 milioni è veramente altissima e a confermarlo Ranieri che con un sorriso in conferenza stampa ha spiegato che quella cifra non verrà spesa dalla Roma, tantomeno nel calciomercato di gennaio. Le contropartite proposte erano Cristante e Pellegrini. Il primo è stato rifiutato poiché in quel ruolo ci sono già Calhanoglu e Asllani invece Pellegrini potrebbe essere un’idea che farebbe felice Inzaghi, però non così tanto da accettare l’addio di Frattesi.

Calciomercato Roma/ Rensch ad un passo dai giallorossi. Il Genoa vuole Soulé (14 gennaio 2025)

Quindi la Roma starebbe pensando a due alternative di calciomercato: la prima è Rocco Retiz del Borussia Mönchengladbach, quest’anno sceso in campo 17 volte in Bundesliga. Si tratta di un classe 2002 di nazionalità tedesca che ha raccolto molti feedback positivi in patria circa le sue qualità.

L’altro nome del calciomercato Roma arriva dalla Serie A ed è Bondo del Monza. Su di lui ci sono anche Fiorentina e Milan interessate alla quantità e la qualità del centrocampista della squadra di Salvatore Bocchetti, al momento però intoccabile.