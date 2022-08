CALCIOMERCATO TORINO NEWS/ Miranchuk in stand by, ufficiale Lazaro e c’è pure Ilkhan

Calciomercato Torino news, accordo per Ilkhan e stallo per Miranchuk

Il Torino sta cercando di muoversi in questa finestra estiva di calciomercato così da consegnare a mister Juric dei rinforzi utili per potenziare l’organico nel più breve tempo possibile. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i granata avrebbero raggiunto l’intesa con il Besiktas per l’acquisto del diciottenne Emirhan Ilkhan dato che verseranno i 4,5 milioni di euro pattuiti dalla clausola rescissoria.

In attacco invece si registra un po’ a sorpresa lo stallo nella trattativa con l’Atalanta per aggiudicarsi Aleksey Miranchuk. Secondo i rumors infatti i bergamaschi avrebbero scelto di bloccare l’operazione in attesa di capire se riusciranno ad accaparrarsi Andrea Pinanomti dall’Inter visto l’inserimento del Sassuolo e se la Juventus vorrà davvero fare sul serio per portare in bianconero il colombiano Luis Muriel.

Calciomercato Torino news, ufficiale Lazaro in prestito dall’Inter

Nella serata di ieri il Torino ha reso ufficiale l’acquisto di Valentino Lazaro dall’Inter in questa sessione di calciomercato estivo. Nella nota pubblicata sul sito dei granata si può leggere: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Football Club Internazionale Milano, a titolo temporaneo con opzione per il trasferimento definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valentino Lazaro.”

