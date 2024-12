VIDEO GENOA TORINO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Luigi Ferraris il Genoa non va oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 contro il Torino. Nel primo tempo i piemontesi sembrano iniziare bene la sfida sebbene debbano anticipare Thorsby con un intervento di Masina per evitare il peggio subito intorno al 17′.

Il Toro riprende a macinare terreno prezioso ed i suoi sforzi offensivi si traducono nel palo centrato da Vojvoda con una conclusione non abbastanza precisa per insaccarsi in rete verso il 38′. Nel secondo tempo la storia del match sembra ripetersi rispetto a quanto successo in precedenza ma in questo caso la compagine allenata da mister Vanoli suona la carica con un tiro insidioso provato immediatamente da Adams e deviato in calcio d’angolo quasi sulla linea di porta da un difensore avversario al 48′.

Nel finale i granata si vedono pure annullare un gol a Karamoh per un fallo di mano commesso da Coco all’89’ e Tameze non supera l’estremo difensore Leali nel recupero al 90’+3′. Dal punto di vista disciplinare, l’arbitro Livio Marinelli, proveniente dalla sezione di Tivoli, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Thorsby al 45′ e Masini al 90’+3′ da un lato, Tameze al 90’+5′ dall’altro.

