Calcioscommesse, Facchinetti: “Questione molto triste” / “Calciatori lasciati soli” (oggi, 13 ottobre 2023)

CALCIOSCOMMESSE, FACCHINETTI: “TROPPO FACILE GUADAGNARE MILIONI SENZA RESPONSABILITÀ”

Il calcioscommesse sta avendo una grane rilevanza durante questa pausa nazionali. I personaggi di spicco del calcio italiano stanno provando a trovare una soluzione evidenziando i problemi di una piaga sociale che sembrerebbe essersi abbattuta nuovamente nel nostro campionato. Tra questi anche Francesco Facchinetti, noto manager e agente Fifa, ha detto la sua attraverso una storia Instagram: “La questione scommesse è molto triste. È triste perché mette alla luce la solitudine di questi giocatori che sono lasciati allo sbando”

Zalewski, nuovo nome del calcioscommesse?/ Pronta una querela dai legali del giocatore (13 ottobre 2023)

Facchinetti aggiunge sul calcioscommesse: “Ci vuole un codice etico e morale e chi ha la responsabilità di curare il processo di crescita di uno sportivo deve avere le palle per educare chi gestisce. Troppo facile guadagnare milioni di euro senza avere delle responsabilità”. D’altronde questo argomento è stato evidenziato a più riprese anche da calciatori, sia in attività che ritirati, che sottolineavano come non si tenga conto di alcuni problemi mentali che gli atleti professionisti tendono ad avere, spesso messi in disparte rispetto ai soldi guadagnati e la fama. Uno degli esempi più recenti fu Alvaro Morata che al Mundo raccontava di come nel suo periodo a Londra con la maglia del Chelsea abbia passato un periodo molto negativo, vicino alla depressione, raccontando di come l’aiuto di un professionista avrebbe potuto aiutarlo.

Calcioscommesse, cosa rischiano Milan e Roma/ Avv. Cascella: ecco cosa può succedere (oggi, 13 ottobre 2023)

Come è possibile vedere dai primi nomi coinvolti in questo calcioscommesse, i calciatori sono tutti ragazzi giovani. Ragazzi che non continuano gli studi, come invece Edoardo Bove e Matteo Pessina che frequentano l’università, e hanno molto tempo libero. Ragazze, feste, tanta Playstation sono i passatempi più gettonati. Molti si lasciano attrarre anche dal gioco. Dal Poker alle scommesse online, appunto. Qui non è un problema innanzitutto di “correttezza” sportiva o di giustizia, ma è un problema più umano, di compagnia e di educazione. C’è da temere che questa piaga non sia circoscritta solo a questi quattro calciatori…

LEGGI ANCHE:

Calcioscommesse, Premier League nell'occhio del ciclone/ I casi Toney e Paquetá (oggi, 13 ottobre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA