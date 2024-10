Lionello Manfredonia, ex calciatore di alcuni dei più grandi club in Italia come Juventus, Lazio e Roma, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. L’uomo ha cinque figli, nati da tre diversi matrimoni; il primo è nato nel 1985, l’ultima nel 2010. Generazioni diverse, spiega l’ex calciatore, che lui cerca di tenere unite affinché i fratelli, nonostante la grande differenza di età, continuino a volersi bene. La prima moglie, Anna, la sposò da giovanissimo: “Quando giocavo alla Lazio andavo sempre a Ladispoli e lì, in spiaggia, giocavamo a calcio. Un giorno il pallone colpì una ragazza seduta sotto l’ombrellone. Ci siamo conosciuti così, io avevo 18 anni e lei 15”. Anna è morta giovane e Lionello Manfredonia non faceva più parte della sua vita. “Ci siamo persi di vista, era malata e non lo sapevo. Non ho fatto in tempo a salutarla” racconta l’ex giocatore.

La carriera di Lionello Manfredonia non fu sempre semplice: su di lui, infatti, cadde l’ombra del calcioscommesse nel 1980, insieme e Giordano, Wilson e Cacciatori, suoi compagni nella Lazio. Al Corriere della Sera, l’ex giocatore racconta: “A Roma non è semplice prendere le distanze da certe situazioni ombrose. Commisi l’errore di frequentare un ristorante in cui si scommetteva”. Così, dopo una giocata andata male, i gestori denunciarono tutti, compresi loro, che avevano scommesso sulla vittoria della squadra biancoceleste, per la quale giocavano.

“Per noi si trattava di una sorta di premio partita, non c’era il divieto di oggi. Potevamo essere accusati di omessa denuncia, ma alla fine la giustizia sportiva ci squalificò per due anni e mezzo” racconta Manfredonia. Un duro colpo seguito dall’arresto e dalla reclusione a Regina Coeli, durata dodici giorni. Nel lungo periodo della squalifica, Lionello riprese in mano i libri e si laureò in giurisprudenza: un “dovere” verso la sua, una famiglia borghese.

Nel 1989, Lionello Manfredonia subì un arresto cardiaco in campo: veniva da un momento molto stressante, in seguito all’addio alla Juventus e alla morte della mamma. “Dopo qualche minuto ebbi un arresto cardiaco. Per fortuna a bordocampo c’era un’ambulanza con il defibrillatore, una rarità a quei tempi, altrimenti oggi non sarei qui. Restai in coma per tre giorni. Era il compleanno di mia moglie, un segno del destino” spiega al Corriere.

