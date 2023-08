Calendario anno scolastico 2023-2024/ Tutte le date di inizio e quelle per la successiva iscrizione

Scatta il conto alla rovescia per l’anno scolastico 2023-2024. Nel giro di pochi giorni gli studenti delle superiori si accomoderanno sui banchi di scuola, chi magari con il broncio, dopo tre mesi di vacanze forse passati troppo in fretta, chi invece con il sorriso, pronto a ritrovare i propri compagni di classe nonchè i professori. Ma quando inizierà il nuovo anno scolastico? I primi studenti a ritornare a scuola saranno come sempre quelli del Trentino e precisamente quelli della provincia di Bolzano che già lunedì prossimo, 5 settembre, dovranno rimettersi a studiare e fare i compiti.

SCUOLA/ E orientamento: Futurely, una startup per non "lasciarsi scegliere"

Nel resto del Trentino Alto Adige (insieme a quelli della Valle d’Aosta e del Piemonte), spazio al via dell’anno scolastico l’11 settembre, mentre il 12 toccherà agli alunni della regione Lombardia. Il 13 settembre spazio invece all’avvio nelle regioni Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Campania, Marche, Veneto, Abruzzo, Basilicata e Umbria. Il giorno dopo toccherà poi a Molise, Puglia, Liguria, Calabria e Sardegna, infine Toscana, Emilia Romagna e Lazio, le ultime a tornare sui banchi il 15 settembre.

"Svegliarsi presto è dannoso per i giovani"/ Studio italiano: "Riduce attenzione ed efficienza scolastica"

ANNO SCOLASTICO 2023-2024, DATE DI INIZIO E DATE DI ISCRIZIONI: ECCO I DETTAGLI

Il ministero dell’istruzione ha fatto altresì sapere quando si potrà effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2024-2025 per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado, precisamente entro la fine del gennaio dell’anno successivo, entro e non oltre il 30 gennaio 2024. L’iscrizione si potrà fare esclusivamente online e lo stesso vale per le scuole paritarie che hanno aderito alle procedure online e ai percorsi di istruzione e formazione erogati dai centri professionali accreditati dalle Regioni.

Giannelli "Sì a progetto Valditara per la parità di genere"/ "Scuola crei coscienza collettiva"

Per quanto riguarda invece l’iscrizione delle scuole dell’infanzia, la modalità è ancora cartacea: una volta scelta la scuola bisognerà inviare i propri dati personali e fare richiesta. A volte la risposta potrebbe tardare ad arrivare ma non bisogna farsi prendere dal panico. A riguardo si potrà infatti visionare lo stato della propria domanda di iscrzione perso il portale online istruzione.it/iscrizionionline.











© RIPRODUZIONE RISERVATA