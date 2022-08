CALENDARIO GIRONE C/ Serie C 2022-2023, ecco la cerimonia del sorteggio!

CALENDARIO GIRONE C, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: SI COMINCIA

Eccoci pronti a scoprire tramite il sorteggio quale sarà il calendario girone C per il prossimo campionato di Serie C 2022-2023. Sotto i riflettori vogliamo mettere il Pescara, che è stato spostato dal girone B di cui faceva parte nella scorsa stagione di Serie C al girone C, di cui inevitabilmente Pescara sarà una delle località più settentrionali, assieme a quelle del Lazio.

Il Pescara è anche una delle formazioni più blasonate dell’intero campionato di Serie C, grazie a ben sette precedenti partecipazioni alla Serie A (unica formazione abruzzese ad avere militato nella massima categoria del calcio italiano), più altre quaranta in Serie B, l’ultima delle quali risale al 2020-2021. Nello scorso campionato il Pescara fu quinto nel girone B, ma poi si fermò al cospetto della FeralpiSalò nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Adesso tuttavia non ci resta che scoprire come sarà composto in ogni giornata il calendario girone A per la prossima Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE SQUADRE

Oggi, venerdì 26 agosto 2022, scopriremo anche il calendario girone C in occasione del sorteggio del calendario di Serie C. Naturalmente esso determinerà il calendario di tutte le 38 giornate e quindi la collocazione di tutte le partite della stagione regolare del prossimo campionato di Serie C 2022-2023. Cominciamo ricordando quali sono le 20 squadre che comporranno il girone C: Audace Cerignola, Avellino, Catanzaro, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi Tuscia, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Viterbese.

Ricordiamo che dal girone C nello scorso campionato di Serie C era stato promosso il Bari con una splendida cavalcata solitaria, ma successivamente ce l’aveva fatta anche il Palermo, che è riuscito nella sempre ostica impresa di vincere i playoff per conquistare l’ultima promozione disponibile. Le retrocessioni invece erano toccate al Catania a causa del triste fallimento a stagione in corso, un dolore immenso per una piazza così illustre, la Vibonese a causa dell’ultimo posto in stagione regolare, poi anche alla Paganese, che aveva invece perso i playoff.

CALENDARIO GIRONE C, SORTEGGIO SERIE C 2022-2023: IL CONTESTO

Il calendario girone C dunque ci dirà come si svolgerà il cammino in Serie C delle 20 squadre sopra elencate. Possiamo osservare, per fornire qualche curiosità statistica, che si tratta naturalmente del girone più meridionale: sei formazioni arrivano dalla Puglia, poi altre cinque dalla Campania, tre dal Lazio, due a testa dalla Basilicata e dalla Calabria, una a testa invece saranno le rappresentanti per Abruzzo e Sicilia.

Le novità principali sono naturalmente le formazioni che nello scorso campionato non facevano parte della Serie C, di conseguenza possiamo ricordare che il Crotone purtroppo è stato retrocesso dalla scorsa edizione della Serie B, mentre naturalmente sarà molto più piacevole essere al via di questo torneo di Serie C per le tre neopromosse meridionali dalla Serie D, che sono Giugliano, Audace Cerignola e Gelbison.











