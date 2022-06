Diretta/ Palermo Padova streaming video tv: ultimo atto per la B (Serie C)

DIRETTA PALERMO PADOVA: PADRONI DI CASA A UN PASSO DALLA B!

Palermo Padova, in diretta domenica 12 giugno 2022 alle ore 21.15 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà una sfida valevole per la finale di ritorno dei play off di Serie C. E’ arrivato il momento della verità, Palermo e Padova si affronteranno per prendersi l’ultimo posto disponibile per la Serie B 2022/23. I rosanero partono dal vantaggio acquisito con il gol di Floriano che ha permesso loro di espugnare lo stadio Euganeo e dunque con due risultati su tre a disposizione per far terminare un purgatorio tra Serie D e Serie C lungo al momento tre stagioni.

Probabili formazioni Palermo Padova/ Quote: Roberto Floriano, il grande protagonista

Il Padova però ce la metterà tutta per evitare la seconda beffa consecutiva: già nella scorsa stagione la promozione è sfumata dopo una lunga lotta per il primo posto nella regular season e il ko ai rigori contro l’Alessandria nella finale play off. Quest’anno è stato il duello col Sudtirol a vedere perdenti i biancoscudati, che rischiano di fermarsi di nuovo a un passo dalla cadetteria, a meno di ribaltare la situazione in questo ultimo atto in Sicilia. Il 22 aprile 2019, in Serie B, l’ultimo confronto tra le due formazioni a Palermo, terminato con un pareggio con il punteggio di 1-1. Il Padova non vince a Palermo dall’1-3 datata 2 marzo 1997.

Biglietti Palermo-Padova: resse online e allo stadio/ Venduti 240 tagliandi al minuto

DIRETTA PALERMO PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Padova sarà garantita da Rai Sport + e Rai Sport, e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire la partita in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play senza costi aggiuntivi. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di Serie C in diretta streaming video: in questo caso, oltre all’opzione dell’abbonamento stagionale, potrete decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, anche per quanto riguarda i playoff.

Fabrizio Miccoli scarcerato/ "Commessi errori, ma sono lontano da mondo della mafia"

CLICCA QUI PER LA DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Padova, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Silvio Baldini schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Luperini, Floriano; Brunori. Risponderà il Padova allenato da Massimo Oddo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Valentini, Gasbarro, Curcio; Saber, Ronaldo, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA