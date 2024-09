Fra meno di tre mesi comincerà il Giubileo 2025, ovviamente a Roma. Il “gong” suonerà di preciso il prossimo 24 dicembre 2024, la Vigilia di Natale, giorno durante il quale, oltre a prepararsi per la venuta del Signore, il santo padre Papa Francesco terrà il tradizionale rito dell’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, l’evento che appunto apre in via ufficiale l’anno del Giubileo 2025. Sarà un calendario molto ricco e fitto, con tutta una serie di eventi da qui al prossimo dicembre 2025 e il conto alla rovescio è ormai scattato.

Il Corriere della Sera sottolinea come a Roma si stia lavorando per riuscire a completare tutti i vari cantieri che sono stati aperti proprio in vista del grande appuntamento con il Giubileo 2025, un totale di 4 miliardi di euro di investimenti per migliorare la città Eterna in previsione dell’ondata di fedeli (sono attesi milioni di pellegrini) che appunto giungerà nella capitale italiana fra poche settimane, per godersi dal vivo il grande appuntamento.

CALENDARIO GIUBILEO 2025: COSA ACCADRA’ IL 29 DICEMBRE

Nel frattempo il sito ufficiale del Giubileo ha pubblicato l’elenco di date che comporrà appunto il calendario, a cominciare proprio dall’apertura del prossimo 24 dicembre e che sarà susseguita cinque giorni dopo, il 29 dicembre 2024, da altre tre aperture.

Papa Francesco, infatti, aprirà la porta santa di San Giovanni in Laterano, quindi il primo giorno del nuovo anno, l’1 gennaio 2025, spazio alla porta santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, e quindi il 5 gennaio, il giorno prima dell’Epifania, sarà aperta la porta della Basilica papale di San Paolo fuori le Mura. Stando al calendario del Giubileo 2025, le tre porte verranno chiuse il 28 dicembre del 2025, mentre nel periodo 24-26 gennaio, si terranno le celebrazioni al mondo della comunicazione.

CALENDARIO GIUBILEO 2025: DA FEBBRAIO A MAGGIO

Ricchi anche gli appuntamenti di febbraio, con le giornate che la Chiesa dedicherà alle forze armate, precisamente l’8 e il 9 febbraio, mentre dal 15 al 18 sempre dello stesso mese, quattro giorni dedicati al giubileo degli artisti. Il calendario del Giubileo 2025 prosegue anche a marzo, con la 48 ore 8-9 del mese dedicato al Giubileo del volontariato, il cosiddetto terzo settore, mentre ad aprile saranno tre i “giubilei” celebrati: il 5 e il 6 spazio agli ammalati nonché alla sanità, quindi dal 25 al 27 aprile il Giubileo degli adolescenti, e poi il 28 e il 29 aprile il Giubileo delle persone con disabilità, altra data particolarmente rilevante del calendario del Giubileo 2025.

A maggio si comincia subito, dall’1 al 4 con il Giubileo dei lavoratori in concomitanza con la festa dei lavoratori, mentre dal 4 al 5 spazio a quello degli imprenditori. Il mese si chiuderà con il giubileo di famiglie, nonni, anziani e bambini dal 30 maggio all’1 giugno, un altro grande evento.

CALENDARIO GIUBILEO 2025: IL RICCO MESE DI GIUGNO

A giugno il 7 e l’8 saranno dedicati al Giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità, mentre il 9 a quello della Santa Sede, poi il 14 e il 15 allo sport. Ma non finisce qui perchè il giubileo dei governanti si terrà dal 20 al 22 giugno, quindi il 25 quello del vescovi e dal 25 al 27 quello dei sacerdoti.

Quello di giugno sarà il mese più fitto per quanto riguarda il calendario del Giubileo 2025, che comunque proseguirà anche ad agosto con il Giubileo dei giovani dal 28 luglio al 3 agosto, poi il Giubileo degli operatori di giustizia il 20 settembre, e il 4-5 ottobre quello dei migranti. Spazio infine dal 31 ottobre al 2 novembre con il Giubileo del mondo educativo, poi il 16 novembre con il Giubileo dei poveri e il 14 dicembre, l’ultimo Giubileo, quello dei detenuti. Ricordiamo che l’anno si chiuderà poi il 29 dicembre, con la chiusura delle tre porte, concludendo così un ricchissimo calendario durante il quale Papa Francesco dovrà fare gli straordinari.