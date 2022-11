Calendario Mondiali Qatar 2022/ Date e orari partite, dove vederle in tv e streaming

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: SI INIZIA CON QATAR ECUADOR!

Il calendario Mondiali Qatar 2022 di calcio prevede incontri fin dal giorno della cerimonia inaugurale, domenica 20 novembre 2022. La prima sfida, com’è noto, sarà fra la Nazionale padrona di casa, al suo esordio assoluto nella rassegna iridata, e l’Ecuador. Bisognerà quindi attendere 24 ore per assistere ad altri tre incontri, vale a dire Inghilterra-Iran, Senegal-Olanda e USA-Galles. La fase a gruppi si protrarrà sino al 2 dicembre, con 48 gare in programma (da martedì 22 novembre se ne disputeranno quattro al giorno, con fischio d’inizio alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 italiane).

Karim Benzema salta Mondiali Qatar 2022/ Francia senza Pallone d'Oro: è infortunato

Dal 3 dicembre, invece, il calendario Mondiali Qatar 2022 prevede gli ottavi di finale, sino alla finalissima in programma domenica 18 dicembre allo stadio di Lusail. Fra le Nazionali favorite c’è sicuramente la Francia di Didier Deschamps, la quale, al netto di numerose defezioni per infortuni, tenterà di difendere il titolo di campione del mondo conquistato quattro anni orsono in Russia contro la Croazia. Attenzione, però, alla squadra più titolata della competizione (il Brasile del ct Tite, che ha effettuato una settimana allo Juventus Training Center della Continassa di Torino prima di imbarcarsi per il Qatar) e alle sempre quotate Argentina, Inghilterra e Germania.

Perché l'Italia non c'è ai Mondiali 2022?/ Seconda assenza consecutiva degli Azzurri

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING?

Tutte le partite del calendario Mondiali Qatar 2022 saranno trasmesse in esclusiva dalla Rai e la televisione di Stato garantirà la visione di ogni gara in diretta sui suoi canali (Rai 1, Rai 2 o Rai Sport), stravolgendo in taluni casi anche i suoi palinsesti giornalieri per fare spazio alla rassegna calcistica per antonomasia che, ahinoi, per la seconda edizione di fila non vedrà l’Italia ai nastri di partenza (nel 2018 gli Azzurri persero gli spareggi contro la Svezia e non si qualificarono per il Mondiale, quest’anno la stessa sorte è toccata agli uomini di Mancini contro la Macedonia del Nord a Palermo, ndr).

Pronostico Mondiali Qatar 2022/ De Sisti: “Argentina favorita” (esclusiva)

Per quanti non riusciranno a seguire le gare del calendario Mondiali Qatar 2022 attraverso la televisione, sarà comunque assicurata la possibilità di assistere ai match in diretta streaming video, per mezzo dell’applicazione RaiPlay.

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022: 64 PARTITE, DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E IN STREAMING

Domenica 20 novembre

Qatar-Ecuador (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Lunedì 21 novembre

Inghilterra-Iran (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Senegal-Olanda (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Usa-Galles (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 22 novembre

Argentina-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Danimarca-Tunisia (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Messico-Polonia (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Francia-Australia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 23 novembre

Marocco-Croazia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Germania-Giappone (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Spagna-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Belgio-Canada (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Giovedì 24 novembre

Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Venerdì 25 novembre

Galles-Iran (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Qatar-Senegal (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Olanda-Ecuador (Rai 2, Rai Play) – Ore 17

Inghilterra-Usa (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Sabato 26 novembre

Tunisia-Australia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Polonia-Arabia Saudita (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Francia-Danimarca (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Argentina-Messico (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Domenica 27 novembre

Giappone-Costa Rica (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Belgio-Marocco (Rai 1, Rai Play) – Ore 14

Croazia-Canada (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Spagna-Germania (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Lunedì 28 novembre

Camerun-Serbia (Rai 2, Rai Play) – Ore 11

Corea del Sud-Ghana (Rai 2, Rai Play) – Ore 14

Brasile-Svizzera (Rai 1, Rai Play) – Ore 17

Portogallo-Uruguay (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 29 novembre

Ecuador-Senegal (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Olanda-Qatar (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Iran-Usa (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Galles-Inghilterra (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 30 novembre

Polonia-Argentina (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Arabia Saudita-Messico (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Tunisia-Francia (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Australia-Danimarca (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Giovedì 1° dicembre

Croazia-Belgio (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Canada-Marocco (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Giappone-Spagna (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Costa Rica-Germania (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Venerdì 2 dicembre

Corea del Sud-Portogallo (Rai Sport, Rai Play) – Ore 16

Ghana-Uruguay (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Serbia-Svizzera (Rai Sport, Rai Play) – Ore 20

Camerun-Brasile (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

CALENDARIO MONDIALI QATAR 2022, TURNI A ELIMINAZIONE DIRETTA

Sabato 3 dicembre

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (Rai 1, Rai Play) – Ore 16 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Domenica 4 dicembre

Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (Rai 1, Rai Play) – Ore 16 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Lunedì 5 dicembre

Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (Rai 1, Rai Play) – Ore 16 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 6 dicembre

Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (Rai 1, Rai Play) – Ore 16 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Venerdì 9 dicembre

Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Sabato 10 dicembre

Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Martedì 13 dicembre

Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Mercoledì 14 dicembre

Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (Rai 1, Rai Play) – Ore 20

Sabato 17 dicembre

Finale per il terzo posto (Rai 1, Rai Play) – Ore 16

Domenica 18 dicembre

Finale Mondiali calcio 2022 (Rai 1, Rai Play) – Ore 16











© RIPRODUZIONE RISERVATA